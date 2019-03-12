Мизулина рассказала, что Совфед может отклонить закон о запрете хостелов

«По этому закону на заседании совета палаты возникла дискуссия», — сказала она «Интерфаксу», отвечая на соответствующий вопрос.

Мизулина принимала участие в заседании Совета. Она допустила возможность того, что данный закон может быть отклонен палатой.

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«Я считаю, что его надо отклонять», — отметила сенатор.

6 марта Госдума приняла закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. Запрет не коснется хостелов и мини-отелей, размещенных на первых этажах жилых домов в случае, если у них есть отдельный вход. В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Со своей стороны, первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров сообщил, что на пленарном заседании палаты в среду прозвучат противоположные позиции двух комитетов относительно необходимости одобрения этого закона.

«Профильный Комитет по федеративному устройству и региональной политике за то, чтобы одобрить данный закон, а Комитет по социальной политике за то, чтобы отклонить. Завтра они доложат этот вопрос. Оба председателя комитета попросили, чтобы дали слово не как обычно только профильному комитету, но и оппонирующему», — рассказал Федоров.