Российским журналистам ограничат доступ на выборы президента Украины

«Тех корреспондентов, которые пропагандируют позицию Москвы, смысла пускать нет. Окончательное решение о том, кто приедет, а кому откажут во въезде в Украину, будет принято в ближайшее время», — рассказал собеседник в украинском парламенте.
Другой источник отметил, что в Киеве уже был сформирован список российских журналистов и изданий, чье присутствие на выборах главы государства будет нежелательным.
Информацию об ограничениях, которые планируется ввести в отношении СМИ из России, подтвердил и украинский депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий. По его мнению, планы официального Киева противоречат всем демократическим принципам.
«Выборы надо разделить на две части. В первом туре, пока Порошенко еще у власти, пускать российских журналистов не будут — в этом можно даже не сомневаться. А во втором туре, возможно, лица, которые сейчас у власти, отойдут от нее и не будут влиять на эти процессы. Хотя никакой гарантии нет. Однако то, что сейчас не будут пускать, — это точно», — сказал он.
Балицкий пояснил, что лишение российских журналистов права освещать выборы — это часть политики действующего президента Петра Порошенко, который пытается тем самым поднять свой рейтинг за счет голосов националистически настроенных граждан.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером предвыборной гонки является Владимир Зеленский. На втором месте — Юлия Тимошенко, на третьем — действующий президент страны Петр Порошенко.