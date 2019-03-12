Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Где сильнее всего вырастут цены на бензин
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка
Подольская и Джанабаева стали звездами вечеринки
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
Как воспитать счастливого ребенка: 4 секрета
В Москве первоклассник и психолог подрались на перемене в школе
Как долго можно сидеть на больничном
Из российских аптек изымают ещё одно популярное лекарство
Англичанка пережила инсульт и стала говорить как русская - СМИ
Матери Сергея Горобченко отрезали часть лица - СМИ
Валерия с мужем отметили годовщину знакомства на Мальдивах
Анджелина Джоли вышла в свет в очаровательном «платье невесты»
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В Екатеринбурге разгорелся спор из-за слова «снег»
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
12 марта, источник: РИА Новости

В Британии отвергли соглашение с ЕС по Brexit

ЛОНДОН, 12 мар — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов.Британские парламентарии повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit. Против документа высказался 391 парламентарий, за — 242 парламентария. Теперь им предстоит голосование по вопросу о Brexit без соглашения.

Источник: РИА Новости

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что перенос срока Brexit не решает проблему.

«Евросоюз захочет узнать, что мы хотим от такого продления. И парламент должен ответить на этот вопрос. Он хочет отозвать заявку о выходе из ЕС? Хочет провести второй референдум? Или он хочет выхода с соглашением, но не с этим?» — отметила премьер.

В январе парламент уже отверг предложенный правительством документ подавляющим большинством голосов, потребовав внесения изменений в часть, касающуюся договоренностей по ирландской границе.

Поздно вечером в понедельник премьер Британии Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что достигли новых договоренностей, однако сегодня генпрокурор Британии Джеффри Кокс заявил, что гарантии, полученные премьером от ЕС по ирландской границе, недостаточны с юридической точки зрения. Тем самым он, по сути, предопределил исход сегодняшнего голосования.

Мэй обещала, что в том случае, если сегодня вечером соглашение будет отклонено, то в среду парламентарии будут голосовать по вопросу о выходе страны 29 марта без соглашения. Если и этот вариант будет отклонен (что произойдет наверняка), то в четверг поставят вопрос о продлении срока Brexit на два месяца. Однако Евросоюз уже заявил, что больше переговоров вести не будет, так что судьба Brexit вообще на данный момент неясна.

Парламент Британии отверг вариант Терезы Мэй по Brexit
Во время загрузки произошла ошибка.
12 марта© Ньюстюб
 Раскрылось истинное отношение украинцев к россиянам
На границе Латвии и России установили забор длиной 93 километра
Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером
Палата представителей США приняла два закона против России
Обвиняемый в покушении на Киркорова сослался на Галкина
США договорились с талибами о выводе войск из Афганистана
Пенсионный рай. Где лучше всего жить на пенсии
«Ювентус» пробует выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов (трансляция)
Участница лотереи купила сразу 30 счастливых билетов
Спорт
22 ножа на дерби. Три истории тура в РПЛ, которые вы пропустили Итоги досмотра в Химках и одно поразительное интервью
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа Одним из важнейших условий для реализации инициативы по снижению «нештрафуемого порога» в инспекции по-прежнему считают ревизию дорог
Кино
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем В Москве скорбят о кончине артиста театра и кино, ушедшего в возрасте 96 лет
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка Актриса призналась, что вновь стать мамой ее уговорил сын (фото)
Леди
Ольга Бузова доводит себя до истощения Ольга весит около 50 килограммов при росте 179 см.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь