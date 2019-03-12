В Британии отвергли соглашение с ЕС по Brexit

Источник: РИА Новости

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что перенос срока Brexit не решает проблему.

«Евросоюз захочет узнать, что мы хотим от такого продления. И парламент должен ответить на этот вопрос. Он хочет отозвать заявку о выходе из ЕС? Хочет провести второй референдум? Или он хочет выхода с соглашением, но не с этим?» — отметила премьер.

В январе парламент уже отверг предложенный правительством документ подавляющим большинством голосов, потребовав внесения изменений в часть, касающуюся договоренностей по ирландской границе.

Поздно вечером в понедельник премьер Британии Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что достигли новых договоренностей, однако сегодня генпрокурор Британии Джеффри Кокс заявил, что гарантии, полученные премьером от ЕС по ирландской границе, недостаточны с юридической точки зрения. Тем самым он, по сути, предопределил исход сегодняшнего голосования.