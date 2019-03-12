Палата представителей США приняла два закона, направленных против России

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В ходе голосования законодатели поддержали так называемый «KREMLIN Act» — законопроект, обязывающий разведку страны подготовить доклад о «намерениях российского руководства», а также закон «Об открытости Владимира Путина», который нацелен на борьбу с коррупцией в России путем обнародования информации о ней.

Оба документа содержат примерно одинаковый набор традиционных обвинений в адрес России и ее руководства, начиная от «аннексии Крыма» и заканчивая вмешательством в выборы в США и в целом «российской агрессии» и угрозе Западу.

Первый документ требует от директора национальной разведки США в течение 90 дней подготовить доклад о намерениях России в области: потенциальных военных действий против членов НАТО, возможный ответ России на усиление военного присутствия США и их союзников в Восточной Европе, включая их поставки боевого оружия Украине и Грузии, а также оценить, какие «уязвимые места» может использовать Россия, чтобы посеять разногласия между США и их союзниками.

Второй документ требует от директора нацразведки в течение полугода подготовить доклад о личном состоянии президента РФ Владимира Путина, которого американские законодатели обвиняют в коррупции. Также в палате представителей призывают власти США и дальше бороться с «коррумпированным политическим классом России» путем выявления его незаконных ресурсов.

Оба документа теперь должен утвердить сенат США, после чего он поступит на подпись к президенту Дональду Трампу.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.