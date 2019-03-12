Палата представителей США приняла два закона, направленных против России
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США во вторник приняла очередные два законопроекта, направленные на противодействие России.
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США во вторник приняла очередные два законопроекта, направленные на противодействие России.
В ходе голосования законодатели поддержали так называемый «KREMLIN Act» — законопроект, обязывающий разведку страны подготовить доклад о «намерениях российского руководства», а также закон «Об открытости Владимира Путина», который нацелен на борьбу с коррупцией в России путем обнародования информации о ней.
Оба документа содержат примерно одинаковый набор традиционных обвинений в адрес России и ее руководства, начиная от «аннексии Крыма» и заканчивая вмешательством в выборы в США и в целом «российской агрессии» и угрозе Западу.
Первый документ требует от директора национальной разведки США в течение 90 дней подготовить доклад о намерениях России в области: потенциальных военных действий против членов НАТО, возможный ответ России на усиление военного присутствия США и их союзников в Восточной Европе, включая их поставки боевого оружия Украине и Грузии, а также оценить, какие «уязвимые места» может использовать Россия, чтобы посеять разногласия между США и их союзниками.
Второй документ требует от директора нацразведки в течение полугода подготовить доклад о личном состоянии президента РФ Владимира Путина, которого американские законодатели обвиняют в коррупции. Также в палате представителей призывают власти США и дальше бороться с «коррумпированным политическим классом России» путем выявления его незаконных ресурсов.
Оба документа теперь должен утвердить сенат США, после чего он поступит на подпись к президенту Дональду Трампу.
Отношения РФ и западных стран ухудшились
Спецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 года ведет расследование так называемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году и сговора окружения Трампа с российскими властями. В рамках этого расследования, как сообщали СМИ, изучают и контакты Коэна, который отрицал общение с представителями Кремля. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их абсолютно голословными.