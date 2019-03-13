Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Опубликована «чёрная двадцатка» самых угоняемых авто
В Москве первоклассник и психолог подрались на перемене в школе
Анджелина Джоли вышла в свет в очаровательном «платье невесты»
Коллекторам запретят работать с долгами за ЖКУ
Старость и радостьГде на пенсии жить хорошо? Ответ на этот вопрос дает Глобальный пенсионный индекс
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка
Регина Тодоренко пришла в форму через 3 месяца после родов
Как долго можно сидеть на больничном
Из российских аптек изымают ещё одно популярное лекарство
Прозрачная кофта на обнаженное тело: звезда SEREBRO показала фото
Ольга Бузова обнажилась после концерта - фото
Подольская и Джанабаева стали звездами вечеринки
Киркоров, Барановская, Жасмин на препати премии «Жара»
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России могут массово обанкротиться застройщики
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
00:21 (мск), источник: Коммерсантъ

США договорились с талибами о выводе войск из Афганистана

США и движение «Талибан» (запрещенное в России) выработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана, сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Источник: Reuters

«Только что закончил марафонский раунд переговоров с “Талибаном” в Дохе. Условия для мира улучшились. Понятно, что все стороны хотят положить конец войне. Несмотря на взлеты и падения, мы продолжали идти по пути и добились реальных успехов», — написал он в Twitter.

Для достижения цели, по словам Залмая Халилзада, необходимо добиться выполнения четырех пунктов: антитеррористические гарантии, вывод войск, внутриафганский диалог и всеобъемлющее прекращение огня.

Читайте также
Один день медиков в Кабуле. Каково быть врачом в Афганистане?

Следующим шагом дипломат назвал межведомственные обсуждения решений в Вашингтоне.

«Не будет никаких окончательных договоренностей, пока мы согласуем все», — отметил Залмай Халилзад.

Ранее Сенат США подготовил законопроект об окончании войны в Афганистане. Если законопроект примут, то сэкономленные на ведении войны деньги получат те, «кто ведет кампанию по борьбе с терроризмом». Средства также пойдут на государственное строительство в Афганистане и нужды США.

США 17 лет «строят демократию» в Афганистане, но все никак
Во время загрузки произошла ошибка.
18 февраля© Ньюстюб
 «Уладим это как надо». Спикер парламента Чечни объявил кровную месть
Обвиняемый в покушении на Киркорова сослался на Максима Галкина
Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером
Палата представителей США приняла два закона против России
Обвиняемый в покушении на Киркорова сослался на Галкина
Пенсионный рай. Где лучше всего жить на пенсии
«Ювентус» пробует выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов (трансляция)
Участница лотереи купила сразу 30 счастливых билетов
Спорт
22 ножа на дерби. Три истории тура в РПЛ, которые вы пропустили Итоги досмотра в Химках и одно поразительное интервью
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа Одним из важнейших условий для реализации инициативы по снижению «нештрафуемого порога» в инспекции по-прежнему считают ревизию дорог
Кино
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем В Москве скорбят о кончине артиста театра и кино, ушедшего в возрасте 96 лет
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка Актриса призналась, что вновь стать мамой ее уговорил сын (фото)
Леди
Ольга Бузова доводит себя до истощения Ольга весит около 50 килограммов при росте 179 см.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь