США договорились с талибами о выводе войск из Афганистана

Источник: Reuters

«Только что закончил марафонский раунд переговоров с “Талибаном” в Дохе. Условия для мира улучшились. Понятно, что все стороны хотят положить конец войне. Несмотря на взлеты и падения, мы продолжали идти по пути и добились реальных успехов», — написал он в Twitter.

Для достижения цели, по словам Залмая Халилзада, необходимо добиться выполнения четырех пунктов: антитеррористические гарантии, вывод войск, внутриафганский диалог и всеобъемлющее прекращение огня.

Следующим шагом дипломат назвал межведомственные обсуждения решений в Вашингтоне.

«Не будет никаких окончательных договоренностей, пока мы согласуем все», — отметил Залмай Халилзад.