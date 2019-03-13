США договорились с талибами о выводе войск из Афганистана
США и движение «Талибан» (запрещенное в России) выработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана, сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
США и движение «Талибан» (запрещенное в России) выработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана, сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
«Только что закончил марафонский раунд переговоров с “Талибаном” в Дохе. Условия для мира улучшились. Понятно, что все стороны хотят положить конец войне. Несмотря на взлеты и падения, мы продолжали идти по пути и добились реальных успехов», — написал он в Twitter.
Для достижения цели, по словам Залмая Халилзада, необходимо добиться выполнения четырех пунктов: антитеррористические гарантии, вывод войск, внутриафганский диалог и всеобъемлющее прекращение огня.
Следующим шагом дипломат назвал межведомственные обсуждения решений в Вашингтоне.
«Не будет никаких окончательных договоренностей, пока мы согласуем все», — отметил Залмай Халилзад.
Ранее Сенат США подготовил законопроект об окончании войны в Афганистане. Если законопроект примут, то сэкономленные на ведении войны деньги получат те, «кто ведет кампанию по борьбе с терроризмом». Средства также пойдут на государственное строительство в Афганистане и нужды США.