В питательных целях

Источник: РИА "Новости"

Массовая вспышка дизентерии в московских детских садах в конце 2018 года может привести к ужесточению контроля за поставками продуктов в госучреждения социальной сферы по всей стране. Как стало известно «Ъ», подготовить соответствующие предложения вице-премьер Алексей Гордеев уже поручил Минсельхозу, Роспотребнадзору и пр. Участники рынка считают дополнительные меры регулирования излишними и опасаются, что они могут привести к росту издержек и уходу с рынка средних и мелких поставщиков.

Поручение проработать вопрос по установлению контроля за качеством продуктов, которые поставляются для государственных организаций социальной сферы (больницы, школы, детские сады и пр.), вице-премьер Алексей Гордеев дал на прошлой неделе. Документ (копия есть у «Ъ») направлен главам Минсельхоза, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роспотребнадзора и АНО «Роскачество» (создано правительством РФ в 2015 году для исследования качества товаров). Вопрос касается не только поставок продуктов, но и оказания услуг общественного питания в подобных госучреждениях, следует из поручения. Соответствующие предложения вице-премьер просит представить в правительство, при необходимости — с проектом нормативного акта.

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Представитель вице-премьера Алена Жукова подтвердила «Ъ» отправку документа. По ее словам, поручение дано по итогам встречи Алексея Гордеева с руководителем Роскачества Максимом Протасовым в конце февраля. Тогда, в частности, обсуждалось введение обязательных лабораторных исследований закупаемых для госучреждений продуктов с высоким риском фальсификации. От дальнейших комментариев в аппарате Алексея Гордеева воздержались.

Тема качества продуктов, поставляемых в госучреждения, активно обсуждается с декабря 2018 года, когда стало известно о массовой вспышке дизентерии в московских детских садах. По данным Роспотребнадзора, в семи учреждениях было выявлено 127 случаев кишечной инфекции, в том числе 57 случаев дизентерии. Причиной мог быть творог, произведенный липецким ООО «Чаплыгинмолоко», предполагали в ведомстве.

Поставкой продукции для детских садов занимался комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина. В начале февраля в «Конкорде» заверили, что никаких «юридических отношений» с «Чаплыгинмолоко» не имеют, а в конце того же месяца в комбинате заявили о готовности начать выплаты компенсаций пострадавшим. В «Конкорде» 12 марта не смогли предоставить оперативный комментарий, связаться с «Чаплыгинмолоко» не удалось.

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В Роскачестве поручение Алексея Гордеева получили и подготовят предложения в правительство, сообщила «Ъ» представитель организации. По ее словам, в этой сфере «очевиден ряд системных проблем», которые не позволяют использовать даже существующие механизмы контроля. Так, лабораторные исследования партий зачастую ограничиваются проверкой документов, а безопасность и качество товаров не проверяется. В Роскачестве предлагают законодательно обязать заказчиков отправлять продукцию на испытания в аккредитованные лаборатории. Кроме того, требования к закупаемым продуктам фактически должны соответствовать ГОСТам, но при составлении аукционной документации это условие не всегда соблюдается, отмечают в Роскачестве. Также там планируют предложить правительству обязать поставщика представлять результаты производственного контроля, а заказчику дать право организовывать исследования продуктов в аккредитованных испытательных лабораториях.

В ФАС и Минфине отметили, что ответственным исполнителем по поручению указан Минсельхоз. Там сообщили «Ъ», что ожидают получения документа, после чего приступят к формированию предложений, которые будут направлены в правительство. В Роспотребнадзоре на запрос не ответили.

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Заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов признает, что проблема качества продуктов в организациях социальной сферы существует. Как правило, речь идет о нарушениях условий хранения и маркировки, отсутствии сопроводительных документов и так далее. Но, уточняет господин Леонов, далеко не всегда нарушения происходят по вине поставщиков: «К примеру, в подмене молочных жиров растительными виноват недобросовестный производитель. А если мы говорим о несоблюдении режима хранения, сбой может произойти как на этапе отгрузки товара, так и на этапе транспортировки или хранения».

Собеседник «Ъ» в пищевой компании утверждает, что крупные поставщики продуктов в госучреждения сами проходят все необходимые исследования в аккредитованных лабораториях, на что тратят более $10 млн в год: «Сейчас же фактически предлагается проходить дополнительные, излишние проверки». По его подсчетам, расходы на исследование одной категории товара могут достигать 20−30 млн руб. в год. В результате средние и небольшие поставщики рискуют не справиться с ростом издержек и будут вынуждены отказаться от участия в контрактах, предупреждает собеседник «Ъ». Кроме того, добавляет он, возникает риск монополии на проверки продуктов для госучреждений только в определенных лабораториях, где цены за услуги будут, скажем, на 30% выше, чем в среднем по рынку.

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При этом, подчеркивает источник «Ъ», сами по себе проверки не дают стопроцентной гарантии: исследования проводятся обычно на одной-двух партиях, а не на всей продукции. К тому же, отмечает он, в большинстве случаев при выявлении нарушений ответственность несет поставщик, а не сертифицирующий орган. Если проверка выявит, что на момент сертификации товар соответствовал требованиям, а проблема произошла с конкретной партией, которая была испорчена, то ответственность несет только поставщик, подтверждает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. При этом, если речь идет о необоснованной выдаче сертификата, это налагает ответственность на оформившую его компанию, но не снимает вины с поставщика.