В питательных целях
Контроль за поставками еды в госучреждения может ужесточиться.
Контроль за поставками еды в госучреждения может ужесточиться.
Массовая вспышка дизентерии в московских детских садах в конце 2018 года может привести к ужесточению контроля за поставками продуктов в госучреждения социальной сферы по всей стране. Как стало известно «Ъ», подготовить соответствующие предложения
Поручение проработать вопрос по установлению контроля за качеством продуктов, которые поставляются для государственных организаций социальной сферы (больницы, школы, детские сады и пр.),
Представитель
Тема качества продуктов, поставляемых в госучреждения, активно обсуждается с декабря 2018 года, когда стало известно о массовой вспышке дизентерии в московских детских садах. По данным Роспотребнадзора, в семи учреждениях было выявлено 127 случаев кишечной инфекции, в том числе 57 случаев дизентерии. Причиной мог быть творог, произведенный липецким ООО «Чаплыгинмолоко», предполагали в ведомстве.
Поставкой продукции для детских садов занимался комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина. В начале февраля в «Конкорде» заверили, что никаких «юридических отношений» с «Чаплыгинмолоко» не имеют, а в конце того же месяца в комбинате заявили о готовности начать выплаты компенсаций пострадавшим. В «Конкорде» 12 марта не смогли предоставить оперативный комментарий, связаться с «Чаплыгинмолоко» не удалось.
В Роскачестве поручение Алексея Гордеева получили и подготовят предложения в правительство, сообщила «Ъ» представитель организации. По ее словам, в этой сфере «очевиден ряд системных проблем», которые не позволяют использовать даже существующие механизмы контроля. Так, лабораторные исследования партий зачастую ограничиваются проверкой документов, а безопасность и качество товаров не проверяется. В Роскачестве предлагают законодательно обязать заказчиков отправлять продукцию на испытания в аккредитованные лаборатории. Кроме того, требования к закупаемым продуктам фактически должны соответствовать ГОСТам, но при составлении аукционной документации это условие не всегда соблюдается, отмечают в Роскачестве. Также там планируют предложить правительству обязать поставщика представлять результаты производственного контроля, а заказчику дать право организовывать исследования продуктов в аккредитованных испытательных лабораториях.
В ФАС и Минфине отметили, что ответственным исполнителем по поручению указан Минсельхоз. Там сообщили «Ъ», что ожидают получения документа, после чего приступят к формированию предложений, которые будут направлены в правительство. В Роспотребнадзоре на запрос не ответили.
Заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов признает, что проблема качества продуктов в организациях социальной сферы существует. Как правило, речь идет о нарушениях условий хранения и маркировки, отсутствии сопроводительных документов и так далее. Но, уточняет господин Леонов, далеко не всегда нарушения происходят по вине поставщиков: «К примеру, в подмене молочных жиров растительными виноват недобросовестный производитель. А если мы говорим о несоблюдении режима хранения, сбой может произойти как на этапе отгрузки товара, так и на этапе транспортировки или хранения».
Собеседник «Ъ» в пищевой компании утверждает, что крупные поставщики продуктов в госучреждения сами проходят все необходимые исследования в аккредитованных лабораториях, на что тратят более $10 млн в год: «Сейчас же фактически предлагается проходить дополнительные, излишние проверки». По его подсчетам, расходы на исследование одной категории товара могут достигать 20−30 млн руб. в год. В результате средние и небольшие поставщики рискуют не справиться с ростом издержек и будут вынуждены отказаться от участия в контрактах, предупреждает собеседник «Ъ». Кроме того, добавляет он, возникает риск монополии на проверки продуктов для госучреждений только в определенных лабораториях, где цены за услуги будут, скажем, на 30% выше, чем в среднем по рынку.
При этом, подчеркивает источник «Ъ», сами по себе проверки не дают стопроцентной гарантии: исследования проводятся обычно на
Анатолий Костырев, Александра Мерцалова, Валерия Мишина