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08:57 (мск), источник: РИА Новости

В ООН заявили, что на Украине царит «атмосфера запугивания»

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов.

Источник: РИА Новости

В документе говорится, что в стране царит «атмосфера запугивания», которая не дает людям открыто выражать свое несогласие с политикой властей.

Также отмечается, что на Украине сложилась тенденция «жестоких нападений» в отношении журналистов и гражданских активистов.

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По данным УВКПЧ, чаще всего их совершают правые радикалы, причем в большинстве случаев такие преступления остаются безнаказанными.

Кроме того, как говорится в докладе, ситуацию в стране усугубило получение автокефалии «новой церковью» Украины, что «значительно обострило» противоречия между православными общинами.

Миссия выразила обеспокоенность тем, что «существующая политическая среда еще более способствует обострению напряженности» в данном вопросе.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.

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