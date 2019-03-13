В ООН заявили, что на Украине царит «атмосфера запугивания»
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов.
В документе говорится, что в стране царит «атмосфера запугивания», которая не дает людям открыто выражать свое несогласие с политикой властей.
Также отмечается, что на Украине сложилась тенденция «жестоких нападений» в отношении журналистов и гражданских активистов.
По данным УВКПЧ, чаще всего их совершают правые радикалы, причем в большинстве случаев такие преступления остаются безнаказанными.
Кроме того, как говорится в докладе, ситуацию в стране усугубило получение автокефалии «новой церковью» Украины, что «значительно обострило» противоречия между православными общинами.
Миссия выразила обеспокоенность тем, что «существующая политическая среда еще более способствует обострению напряженности» в данном вопросе.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.
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