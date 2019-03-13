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07:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина

Палата представителей США одобрила три законопроекта, направленные против президента Владимира Путина и российских властей, передает АР. Все документы были поддержаны республиканцами практически единогласно.

Источник: AP 2019

В частности, был принят законопроект, обязывающий Нацразведку США раскрыть доходы президента России. Открытый доклад о личном капитале и активах Владимира Путина должен быть подготовлен в течение 180 дней после принятия документа. Акцент в расследовании должен быть сделан на поиске «подставных» или посреднических структур, которые российский президент якобы использует для сокрытия какой-либо информации.

Кроме того, одобренные законодательные инициативы подразумевают запрет признания суверенитета России над Крымом, а также противостояние «российским пропагандистским кампаниям» (KREMLIN Act). Последний подразумевает оценку возможный действий со стороны России, угрожающих США и странам-членам НАТО.

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Также члены палаты выступили за привлечение к ответственности виновных в убийстве российского лидера оппозиции Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. Соответствующая резолюция обязывает госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина применить санкции в рамках «Глобального закона Магнитского» в отношении лиц, которые будут определены как причастные к убийству. Вопрос о привлечении виновных к ответственности должен подниматься «при всех контактах» с членами российского правительства.

В ближайшее время документы поступят на рассмотрение в Сенат, контролируемый Республиканской партией.

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