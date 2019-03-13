Белый дом сделал небюджетное предложение

Источник: Reuters

Весь день после публикации проекта федерального бюджета США департаменты разъясняли, на что собираются потратить $4,75 трлн. За сутки выяснилось, что в $718 млрд из этой суммы, предназначенных Министерству обороны, пока не включен выход США из Договора о РСМД, но предусмотрены траты на усиление безопасности Украины ($250 млн). При увеличении расходов на оборону на 5% проект предусматривает сокращение бюджетов всех остальных федеральных агентств и уменьшение затрат на социальные программы. Демократы в Конгрессе уже заявили, что не собираются рассматривать этот документ, сообщив, что он «не стоит бумаги, на которой напечатан».

Проект бюджета Белый дом должен был передать в Конгресс еще 4 февраля, но в последний момент экономический советник президента США Ларри Кадлоу попросил об отсрочке «в несколько недель», сославшись на «трудности» из-за продолжавшегося ровно 35 дней шатдауна — временной приостановки работы федеральных ведомств.

В результате 150-страничный документ, озаглавленный «Бюджет для лучшей Америки. Обещания выполнены. Главный приоритет — налогоплательщики», был передан в Конгресс только в начале этой недели.

Как и предупреждал накануне советник президента Ларри Кадлоу, представленный документ стал еще одной попыткой администрации «сократить расходы на чиновников везде, где это только возможно».

Читайте также Что такое госдолг и почему он такой большой у США?

При этом итоговый проект бюджета предполагает, что по сравнению с 2019 годом общий объем расходов вырастет почти на 5%, составив $4,74 трлн вместо $4,5 трлн в этом году.

Запланированные экономистами Белого дома доходы в следующем году должны составить $3,64 трлн, а общий дефицит федерального бюджета только в конце 2020 года превысит $1,1 трлн.

Как считают аналитики из неправительственной организации Committee for a Responsible Federal Budget, если бюджетный план администрации будет реализован, то в течение ближайших десяти лет сумма национального долга США вырастет еще на $10,5 трлн, превысив отметку $30 трлн.

Эти выкладки, похоже, не пугают Белый дом. В администрации не скрывают, что предложенный проект бюджета представляет экономическую программу кандидата Трампа на выборах 2020 года, четко определяя главные приоритеты следующего президентского срока.

Бюджетный проект предполагает сокращение расходов почти всех федеральных агентств и служб социальной защиты и значительный рост трат на оборону.

В следующем году Белый дом просит увеличить бюджет военного ведомства на 5%, до суммы в $718 млрд. В ближайшие годы, по планам администрации, ежегодные расходы Пентагона должны составить $750 млрд.

Читайте также В России оценили планы США увеличить оборонный бюджет

Эту сумму планируется потратить на «преодоление стратегического противостояния с Китаем и Россией», создание Космических сил США и закупку новой военной техники. Уже в следующем году должно быть закуплено 12 новых боевых кораблей, 110 истребителей и несколько судов «специального назначения». Кроме этого, Белый дом планирует объявить о повышении зарплат военнослужащих на 3,1%, что является самым значительным увеличением за последние десятилетия.

В посольстве Украины в США рассказали, что $250 млн выделят на усиление безопасности и обороны восточноевропейской страны.

Почти $10 млрд Белый дом собирается направить на «обеспечение деятельности» киберкомандования США и организацию операций по противодействию кибератакам, а еще $500 млн — предоставить странам Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. Эти средства должны быть использованы для «защиты территориальной целостности», заставить отказаться от закупок российских вооружений и военной техники и помочь государствам «преодолеть зависимость от поставок российских энергоносителей».

При этом в Пентагоне рассказали, что оборонный бюджет на 2020 финансовый год построен без учета выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако это, по словам главного финансового инспектора Минобороны США Элейн Маккаскер, можно будет изменить.

Читайте также Корреспондент The Daily Show в костюме стены взял интервью у сторонников Трампа

Еще один пункт бюджетного проекта требует выделить $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Эта сумма значительно превышает предыдущий запрос администрации: в декабре прошлого года Дональд Трамп попросил у Конгресса $5,7 млрд на реализацию этого проекта, а разногласия с демократами в Палате представителей по поводу этой суммы привели к объявлению самого продолжительного прекращения работы федерального правительства в истории США.

Тем не менее в новом бюджетном проекте президент решил значительно расширить свои требования. Кроме выделения средств на строительство стены Белый дом попросил предоставить еще $506 млн на увеличение числа сотрудников иммиграционных служб на 2,8 тыс. человек. Предполагается также увеличить количество мест для мигрантов в центрах временного содержания и повысить пошлины за оформление иммиграционных документов для тех, кто находится в США легально.

Бюджеты всех остальных федеральных агентств и ведомств, по мнению администрации, подлежат сокращению. Таким образом Белый дом планирует сэкономить сумму $2,7 трлн в течение ближайших десяти лет.

Согласно плану, бюджет министерств образования и здравоохранения должен быть снижен на 12%, на 2% уменьшен объем финансирования космического агентства NASA. В числе «пострадавших» оказались Госдепартамент и Агентство по международному развитию (USAID), которые могут лишиться 23% финансирования, Агентство по охране окружающей среды (31%), министерства транспорта, жилищного строительства, сельского хозяйства и внутренних дел.

Белый дом предлагает пересмотреть и программу помощи другим государствам, сократив ее на $13 млрд.

Дополнительные доходы планируется получить, сократив расходы на социальные программы.

Почти на $1 трлн предполагается уменьшить траты на программу медицинской помощи для бедных слоев населения Medicare. Еще $327 млрд, согласно бюджетному плану Белого дома, может быть получено после внесения изменений в правила получения государственных субсидий на продукты и жилье для бедных.

Читайте также Конгресс США опубликовал законопроект о запрете тратить деньги на испытание ракет из ДРСМД

В течение десяти лет администрация планирует также отменить программу получения «продуктовых карточек», которыми неимущие американцы могут оплачивать покупки в продовольственных магазинах, заменив их доставкой на дом единого для всех набора продуктов.

В бюджетном предложении нашлись отдельные пункты для близких и друзей президента США. Дональд Трамп попросил Конгресс выделить $1 млрд на реализацию программы «финансирования ухода за детьми для работающих семей», которую лоббирует дочь главы Белого дома Иванка Трамп.

Еще $20 млн администрация просит направить на проект строительства медицинского центра во Флориде, которым занимается давний друг и партнер президента по игре в гольф бизнесмен Джек Никлаус.

Предоставленный Белым домом документ демократы в Конгрессе пообещали даже не рассматривать.

«Этот проект не имеет ничего общего с реальностью, — заявил заместитель главы комитета по ассигнованиям Сената США Патрик Лихи.— Он не стоит бумаги, на которой был напечатан, и Конгресс его без сомнений отвергнет».

О том, что предложенный президентом США бюджетный проект «будет немедленно возвращен его авторам», завил и сенатор-демократ Крис Мерфи. «По тексту бюджетного законопроекта можно судить о приоритетах (администрации), — сказал он.— Очевидно, что для президента Трампа приоритеты заключаются в том, чтобы предоставить налоговые льготы для корпораций и самых богатых граждан, понравиться своим избирателям накануне выборов и потратить чудовищное количество денег на стену на границе, которая никому не нужна».

Демократы в Палате представителей, в свою очередь, объявили, что разрабатывают собственный бюджетный проект, и будут готовы обсуждать финансовые инициативы администрации только после завершения работы над документом, согласованным в Конгрессе.