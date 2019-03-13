Совфед одобрил закон о штрафах за распространение фейковых новостей

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Документ был внесен в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Дмитрием Вяткиным.

За распространение недостоверных данных, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, если эти действия не содержат уголовного наказания, вводится штраф для граждан от 30 до 100 тысяч рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой»; для должностных лиц — штраф от 60 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — штраф от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

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За распространение фейков, повлекшее создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается наказывать граждан штрафами от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; должностных лиц — штрафами от 300 до 600 тысяч рублей: юрлиц — штрафами от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

За распространение в СМИ и интернете фейков, которое повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается ввести для граждан штрафы от 300 до 400 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц — штрафы от 600 до 900 тысяч рублей, для юрлиц — штрафы от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Обо всех случаях возбуждения дел об указанных административных правонарушениях в течение 24 часов уведомляются органы прокуратуры РФ.

Закон поступает на подпись президенту.