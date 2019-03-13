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15:07 (мск), источник: РИА Новости

Совфед одобрил законы о борьбе с фейками и оскорблением государства

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы о борьбе с фейковой информацией, о штрафах за это, а также о противодействии оскорблению государства и общества.

Источник: РИА Новости

Первый документ запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни и здоровью, имуществу граждан, подрывает общественный порядок и безопасность, создает помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, банков, объектов энергетики, промышленности и связи.

Потребовать ограничить доступ к зарегистрированным сетевым ресурсам, распространяющим фейковые сведения, может генеральный прокурор или его заместители.

На основании такого обращения Роскомнадзор уведомляет редакцию о необходимости удалить недостоверную информацию. Это должно быть сделано незамедлительно.

В противном случае Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к изданию.

Доступ возобновляется после того, как владелец ресурса удалит информацию, а ведомство удостоверится в этом.

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Штрафы

За распространение недостоверных данных, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, если эти действия не содержат уголовного наказания, вводится штраф для граждан от 30 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — штраф от 60 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

За распространение фейков, повлекшее создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается наказывать граждан штрафами от 100 до 300 тысяч рублей; должностных лиц — штрафами от 300 до 600 тысяч рублей: юрлиц — штрафами от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

За распространение в СМИ и интернете фейков, которое повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается ввести для граждан штрафы от 300 до 400 тысяч рублей; для должностных лиц — штрафы от 600 до 900 тысяч рублей, для юрлиц — штрафы от одного миллиона до 1,5 миллиона рублей.

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В дополнение к штрафам возможна конфискация «предмета административного правонарушения».
Обо всех случаях возбуждения дел об указанных административных правонарушениях в течение 24 часов уведомляются органы прокуратуры.

Закон об оскорблении государства

Также верхняя палата одобрила закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы.

В случае обнаружения таких сообщений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор, который должен ограничить доступ к информационным ресурсам, содержащим такую информацию, а также принять меры по ее удалению.

Одобренные Совфедом законы поступают на подпись президенту.

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