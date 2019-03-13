В Минфине США появилось стратегическое подразделение по России

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В Минфине США появилось специальное стратегическое подразделение по России, сообщает РБК.

Всего в Управлении по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (TFI) было создано шесть новых специальных стратегических подразделений, одно из них курирует вопросы по России.

Эти шесть «подразделений стратегического воздействия» (Strategic Impact Units) будут заниматься вопросами «самого высокого приоритета».

В число этих вопросов вошли: Россия, Северная Корея, ISIS, Иран, виртуальные валюты, права человека и коррупция.

Замминистр финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер отметила, что эти отделы представляют собой совсем «новый институциональный механизм». По ее словам, подразделения объединяют специалистов TFI и обеспечивают «надлежащее взаимодействие инструментов и полномочий для достижения стратегических и тактических целей».