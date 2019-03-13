Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа
20 самых вредных продуктов
Мать погибшей в Эфиопии россиянки рассказала о трагедии
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
Кузнецова раскрыла правду о московской девочке-маугли
Иванка Трамп в реальности оказалась не Иванкой
Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Дамбо»
Назван самый богатый российский актер
Боец клуба «Ахмат» подписала контракт с UFC
УЕФА открыл дело против Неймара за комментарии после матча ЛЧ
Молодая возлюбленная Петросяна отметила 30-летие в Дубае
Началова попала в реанимацию после иска от экс-возлюбленного
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
18:04 (мск), источник: Аргументы и факты

В Минфине США появилось стратегическое подразделение по России

Подразделение было создано на базе Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.

Источник: Tim Evanson/Flickr

В Минфине США появилось специальное стратегическое подразделение по России, сообщает РБК.

Всего в Управлении по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (TFI) было создано шесть новых специальных стратегических подразделений, одно из них курирует вопросы по России.

Эти шесть «подразделений стратегического воздействия» (Strategic Impact Units) будут заниматься вопросами «самого высокого приоритета».

В число этих вопросов вошли: Россия, Северная Корея, ISIS, Иран, виртуальные валюты, права человека и коррупция.

Замминистр финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер отметила, что эти отделы представляют собой совсем «новый институциональный механизм». По ее словам, подразделения объединяют специалистов TFI и обеспечивают «надлежащее взаимодействие инструментов и полномочий для достижения стратегических и тактических целей».

Манделкер также подчеркнула, что администрация Дональда Трампа уже внесла в санкционные списки больше 270 физических и юридических лиц, которые связаны с РФ.

Справка
«Санкции из ада»: что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

Russiagate
10 мартаРаскрыта стратегия российских троллей на следующих выборах президента США
8 мартаЭкс-глава штаба Трампа Манафорт приговорен к тюремному сроку
7 мартаВ МИД прокомментировали готовящуюся публикацию доклада Мюллера
«Приоритет номер один». Зачем США модернизируют ядерное оружие?
Раскрыты детали переговоров с пилотом Boeing перед крушением
Ярмольник обругал современный КВН и признал его несмешным
Галкин ответил на обвинение в том, что он «заказал» Киркорова
Россияне стареют быстрее жителей большинства других стран
Топливо для мозга. Ученые рассказали, как улучшить память
Во Франции лиса, попавшего в курятник, заклевали насмерть
Биатлонисты выступают в индивидуальной гонке на ЧМ (трансляция)
Спорт
Гостевой комплекс Клоппа, «Барса» против непобедимого «Лиона» Анонсируем матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в среду в Мюнхене и Барселоне
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Умер «лучший в мире продавец автомобилей» В США скончался Джо Джирард, прославившийся попаданием в книгу Гиннесса за рекордные продажи автомобилей Chevrolet
Кино
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы Интернет-пользователи рассказали о паранойе и боязни эскалаторов после просмотра некоторых кинокартин
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Врач назвал самый бесполезный анализ Почему ни колики, ни атопический дерматит не должны становиться поводом для сдачи анализа на дисбактериоз, объясняет гастроэнтеролог
Леди
Брежнева отреагировала на развод сестры с Цекало (фото) Певица отметила, что ее родственнице сейчас нелегко.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь