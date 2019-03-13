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17:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Европарламент считает Россию основным источником дезинформации в Европе

В резолюции Европарламента (ЕП) Россия названа основным источником дезинформации в Европе.

Источник: AP 2019

Трансляция того, как депутаты голосовали за принятие этого документа с рекомендациями Евросоюзу и высокому представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини, велась на сайте парламента.

ЕС рекомендовано разработать юридические рамки, которые помогут противостоять гибридным угрозам, а также предусмотреть адресные санкции в отношении тех, кто является ответственным за проведение дезинформационных кампаний.

В документе также сказано, что необходимо расширить контрпропагандистскую структуру Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) East StratCom, чтобы она могла работать со странами Западных Балкан, Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива.

Ранее ЕП принял резолюцию, в которой призывает остановить строительство газопровода «Северный поток-2», так как он противоречит интересам Европейского союза. По мнению евродепутатов, Россия больше не стратегический партнер ЕС, а Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года требует пересмотра. Больше всего парламентарии недовольны действиями России в отношении Украины. Депутаты обеспокоены российской «милитаризацией» Азовского моря, Черноморского региона и Калининградской области.

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