Европарламент считает Россию основным источником дезинформации в Европе
В резолюции Европарламента (ЕП) Россия названа основным источником дезинформации в Европе.
В резолюции Европарламента (ЕП) Россия названа основным источником дезинформации в Европе.
Трансляция того, как депутаты голосовали за принятие этого документа с рекомендациями Евросоюзу и высокому представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини, велась на сайте парламента.
ЕС рекомендовано разработать юридические рамки, которые помогут противостоять гибридным угрозам, а также предусмотреть адресные санкции в отношении тех, кто является ответственным за проведение дезинформационных кампаний.
В документе также сказано, что необходимо расширить контрпропагандистскую структуру Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) East StratCom, чтобы она могла работать со странами Западных Балкан, Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива.
Ранее ЕП принял резолюцию, в которой призывает остановить строительство газопровода «Северный поток-2», так как он противоречит интересам Европейского союза. По мнению евродепутатов, Россия больше не стратегический партнер ЕС, а Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года требует пересмотра. Больше всего парламентарии недовольны действиями России в отношении Украины. Депутаты обеспокоены российской «милитаризацией» Азовского моря, Черноморского региона и Калининградской области.