Европарламент считает Россию основным источником дезинформации в Европе

Источник: AP 2019

Трансляция того, как депутаты голосовали за принятие этого документа с рекомендациями Евросоюзу и высокому представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини, велась на сайте парламента.

ЕС рекомендовано разработать юридические рамки, которые помогут противостоять гибридным угрозам, а также предусмотреть адресные санкции в отношении тех, кто является ответственным за проведение дезинформационных кампаний.

В документе также сказано, что необходимо расширить контрпропагандистскую структуру Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) East StratCom, чтобы она могла работать со странами Западных Балкан, Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива.