Киев готов передать Москве 25 россиян и помиловать 72 ополченца

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Украина в течение нескольких дней готова передать Москве 25 россиян и помиловать 72 ополченца из Донецкой и Луганской народных республик в обмен на 19 украинцев. Об этом 13 марта сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, подчеркнув, что, несмотря на давление России, украинские переговорщики продолжают придерживаться минских соглашений.

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«Мы настаиваем на разблокировании процесса освобождения. И готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных», — написала украинский вице-спикер в Facebook, отметив, что российская сторона до сих пор ничего не ответила на 15 предложений Киева по поводу обмена заложников.

Также вице-спикер сообщила, что Украина не терпит давления и будет работать с Россией в рамках следующих пяти пунктов. Во-первых, отметила она, это будет по-прежнему трехсторонний формат общения, определенный минскими соглашениями: Украина — Россия — ОБСЕ. Во-вторых, Россия должна выполнять минские договоренности и обеспечивать безопасность гуманитарного блока, а не «валять ваньку».

Третий пункт в рамках прямого диалога с Россией — никакого общения Киева с «марионетками Кремля». В-четвертых, на документах не должно быть никаких аббревиатур — ЛНР или ДНР, а лишь «Луганская область» и «Донецкая область», которые являются украинскими территориями, согласно минским соглашениям.

В завершение украинская сторона открыто обвинила Россию не только в систематическом срыве работы гуманитарной группы, но и в намеренном замедлении процесса освобождения заложников.

Как сообщает РИА Новости, Украина ранее предлагала ограничиться обменом по формуле «72 на 19», однако представители Луганской народной республики настояли на том, чтобы расширить список и обменять «всех на всех». Источник, который, по данным издания, представляет российскую делегацию, сообщил, что предложение Киева на деле является предвыборным информационным вбросом и носит лишь популистский характер. Последний большой обмен пленными состоялся в конце 2017 года.