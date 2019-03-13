Киев готов передать Москве 25 россиян и помиловать 72 ополченца
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Украина в течение нескольких дней готова передать Москве 25 россиян и помиловать 72 ополченца из Донецкой и Луганской народных республик в обмен на 19 украинцев. Об этом 13 марта сообщила первый
«Мы настаиваем на разблокировании процесса освобождения. И готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных», — написала украинский
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Третий пункт в рамках прямого диалога с Россией — никакого общения Киева с «марионетками Кремля».
Как сообщает РИА Новости, Украина ранее предлагала ограничиться обменом по формуле «72 на 19», однако представители Луганской народной республики настояли на том, чтобы расширить список и обменять «всех на всех». Источник, который, по данным издания, представляет российскую делегацию, сообщил, что предложение Киева на деле является предвыборным информационным вбросом и носит лишь популистский характер. Последний большой обмен пленными состоялся в конце 2017 года.
Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.
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