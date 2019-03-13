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19:40 (мск), источник: Ведомости

Бывший глава предвыборного штаба Трампа проведет в тюрьме 7,5 лет

Суд в Вашингтоне приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 годам тюрьмы, сообщает Bloomberg.

Источник: Reuters

Как уточняет Reuters, он проведет в тюрьме на девять месяцев меньше с учетом уже отбытого срока.

В среду, 13 марта, Манафорт был признан виновным в незаконном иностранном лоббировании, а также давлении на свидетелей и получил три года и семь месяцев тюрьмы. Это обвинения были выдвинуты против него в ходе расследования российского вмешательства в выборы США, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. До этого, 8 марта, суд дал ему три года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые махинации.

Манафорту в следующем месяце исполняется 70 лет, ему грозил срок до 34 лет тюрьмы, и решение суда оставляет надежду на то, что он выйдет на свободу при жизни. Также его может помиловать Трамп. До оглашения приговора Манафорт просил судью учитывать его возраст при принятия решения: «Мне будет 70 лет через несколько лет. Моей жене — 66. Она нуждается во мне. А я — в ней. Я прошу подумать об этом» (цитата по USA Today).

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