Оружие выстрелило, газ готов к атаке

Власти Украины в среду анонсировали масштабную реформу госконцерна «Укроборонпром» — ключевого звена коррупционной схемы поставок в армию страны контрабандных запчастей из РФ. Ранее выяснилось, что к схеме может быть причастен бизнес-партнер действующего украинского лидера Петра Порошенко, надеющегося переизбраться на второй срок. Президент уже пообещал, что все наворованное коррупционеры «принесут в зубах». Однако оппозиция этим обещаниям не поверила и намерена извлечь из разразившегося скандала максимальную выгоду. Более того, вслед за оружейным в стране в ближайшие дни может разразиться новый — газовый — коррупционный скандал.

«Не лги, не воруй и не давай воровать другим»

О программе «Пять шагов к победе» рассказал в среду новый замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, назначенный на этот пост 12 марта. По его словам, реализация планов сделает невозможным «желание России осуществлять прямую военную агрессию против Украины», позволит каждому украинцу «защитить себя, свою родину, дом, родную землю». Господин Кривонос не уточнил, о каких именно пяти шагах идет речь, но отметил, что в планах — налаживание сотрудничества военных с гражданским обществом, обеспечение войск новейшим вооружением, реформирование оборонно-промышленного комплекса, создание «мощных сил территориальной обороны», формирование мобилизационного потенциала, улучшение координации составляющих сектора безопасности и обороны, а также внедрение принципа «не лги, не воруй и не давай воровать другим».



Упомянув последний пункт, Сергей Кривонос явно имел в виду скандал вокруг закупок запчастей для украинской армии. Он разразился после того, как 25 февраля вышел первый из четырех выпусков программы «Наши деньги».

Согласно информации, полученной журналистами от анонимного источника в правоохранительных органах, для ремонта армейских бронемашин и танков использовались завезенные контрабандой из РФ детали.

Эти запчасти закупались структурами управляющего предприятиями оборонной промышленности госконцерна «Укроборонпром» по завышенным вдвое, втрое и даже вчетверо ценам. Разницу между реальной ценой и той, что была указана в документах, присваивали себе недобросовестные перекупщики.

За несколько лет ведения такого бизнеса из украинского бюджета было выведено несколько миллионов долларов.

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Журналисты утверждают, что одним из организаторов схемы был Игорь Гладковский — сын давнего бизнес-партнера Петра Порошенко Олега Гладковского. Вскоре после избрания Порошенко президентом Украины Гладковский-старший был назначен заместителем главы СНБО. Высокий пост Гладковского-отца, говорилось в разоблачительной программе, вынуждал руководителей предприятий соглашаться на условия Гладковского-сына. Причем оказавшиеся в распоряжении журналистов расшифровки разговоров участников схемы показывают: Олег Гладковский был в курсе деятельности своего сына и даже получал вознаграждение за то, что его имя использовалось для осуществления афер.



Один из авторов расследования, журналист Денис Бигус, заявил, что расшифровки разговоров участников схем и документы, подтверждающие закупку запчастей по многократно завышенным ценам, были получены им и его коллегами еще несколько месяцев назад. Но публиковать их раньше журналисты не решались. Как рассказал в эфире одной из украинских радиостанций член совета директоров Международной сети журналистов-расследователей (GJIN) Олег Хоменок, Денис Бигус и его коллеги вряд ли пытались подгадать публикацию своих разоблачений к первому туру президентских выборов. Однако тот человек или те люди, которые организовали слив информации, скорее всего, рассчитывали именно на то, что публикация выстрелит за считаные недели до голосования.



«Президент — преступник»

История с поставками российских контрабандных запчастей, да еще и зачастую бракованных, грозит спутать карты штабу стремящегося переизбраться Петру Порошенко. Его предвыборная кампания строится во многом на противопоставлении Порошенко как единственного непророссийского кандидата всем остальным, которых действующий президент прямо обвиняет в работе на Москву. Так, на январском форуме «От Крут до Брюсселя», в ходе которого Петр Порошенко объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок, на экран даже вывели слоган «Или Порошенко, или Путин».

И тут выяснилось, что близкий товарищ Порошенко, вероятно, ведет незаконный бизнес с Россией.

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В схеме незаконной продажи деталей был задействован даже завод «Кузня на Рыбальском», который до 2018 года принадлежал Петру Порошенко. И это после стольких лет тщательно и долго выстраиваемого образа Порошенко как политика, которого ничто не связывает с Москвой. Президент взял паузу в несколько дней, прежде чем официально уволить Гладковского-старшего (его место и занял 12 марта Сергей Кривонос). Генпрокурор Юрий Луценко после долгого раздумья заявил, что публикация журналистского расследования совпала с окончанием следствия, которое проводилось прокурорами в отношении фигурирующих в материалах журналистов поставщиков «Укроборонпрома». Силовые органы (впрочем, также основательно дискредитированные причастностью к коррупционным схемам) взялись за расследование деятельности Гладковских и их партнеров.

Порошенко пообещал, что все наворованное на закупках для армии коррупционеры «принесут в зубах», и сообщил о нескольких уже заведенных уголовных делах.

Однако его обещаниям поверили далеко не все. Юлия Тимошенко заявила, что преступная схема не просто действовала с ведома господина Порошенко, а возглавлялась им. Пытавшаяся до этого протолкнуть через парламент законопроект об импичменте президента, в начале этой недели госпожа Тимошенко сменила тактику. «Президент — преступник, он отмывал деньги на армии. Это уже очевидно. Поэтому я требую от Порошенко снять свою кандидатуру с выборов, идти снимать иммунитет с себя и отвечать перед законом», — заявила Юлия Тимошенко.



«Жаркая борьба за выход во второй тур»

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Напористость кандидата Тимошенко, похоже, принесла ей пару дополнительных процентов голосов, благодаря которым у нее появился шанс пройти во второй тур. Последние опросы группы «Рейтинг», одного из ведущих независимых социологических центров Украины, показывают, что на выборах 31 марта Петр Порошенко может рассчитывать на 16,8% голосов избирателей. Лидером президентской гонки остается шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 24,7% опрошенных. При этом, по данным «Рейтинга», Юлия Тимошенко, несколько недель занимавшая в рейтингах непроходное третье место, перешла на второе с поддержкой на уровне 18,3%.



Впрочем, обнародованные в среду результаты опроса центра «Социс» свидетельствуют о том, что Петр Порошенко по-прежнему имеет большие шансы на попадание во второй тур: его рейтинг — 19,6%, в то время как рейтинг госпожи Тимошенко — 14,8%. Лидирует Владимир Зеленский (27,7%).

Нас ожидает жаркая борьба за выход во второй тур. Похоже, что скандал с «Укроборонпромом» не сильно ударил по рейтингу Порошенко. Он затормозил и слегка просел. Но большого падения рейтинга не произошло. Владимир Фесенко политолог

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При этом если агитационный ресурс Юлии Тимошенко ограничен критикой действующих властей и уличными акциями, то у Петра Порошенко есть в запасе еще несколько козырей. Один из них — монетизация субсидий, то есть выдача наличных денег домохозяйствам, обратившимся за госпомощью в оплате коммунальных услуг, — уже вытащен из рукава. На очереди — обещанное повышение минимальных пенсий и одноразовая помощь пенсионерам из госбюджета, которая должна прийти накануне первого тура.



Кроме того, как считает киевский политолог Алексей Курпас, Петр Порошенко может даже попытаться извлечь выгоду из скандала вокруг «Укроборонпрома». По словам собеседника «Ъ», увольнение Олега Гладковского и жесткая риторика главы государства должны продемонстрировать части потенциально лояльных власти избирателей, что Порошенко не будет цепляться даже за близких ему людей, если они вовлечены в коррупционные схемы. Решительное заявление Сергея Кривоноса также может сыграть свою роль. В среду новый замглавы СНБО рассказал: в Верховную раду будет подан законопроект о реформировании «Укроборонпрома». «Это позволит сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможным коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров», — написал он на своей странице в Facebook.

Между тем уже в ближайшие дни в Киеве помимо оружейного может разразиться еще один скандал, способный ударить по репутации Петра Порошенко, — газовый.