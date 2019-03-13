Оружие выстрелило, газ готов к атаке
На украинские выборы идет вторая коррупционная схема.
На украинские выборы идет вторая коррупционная схема.
Власти Украины в среду анонсировали масштабную реформу госконцерна «Укроборонпром» — ключевого звена коррупционной схемы поставок в армию страны контрабандных запчастей из РФ. Ранее выяснилось, что к схеме может быть причастен
О программе «Пять шагов к победе» рассказал в среду новый замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, назначенный на этот пост 12 марта. По его словам, реализация планов сделает невозможным «желание России осуществлять прямую военную агрессию против Украины», позволит каждому украинцу «защитить себя, свою родину, дом, родную землю». Господин Кривонос не уточнил, о каких именно пяти шагах идет речь, но отметил, что в планах — налаживание сотрудничества военных с гражданским обществом, обеспечение войск новейшим вооружением, реформирование
Упомянув последний пункт, Сергей Кривонос явно имел в виду скандал вокруг закупок запчастей для украинской армии. Он разразился после того, как 25 февраля вышел первый из четырех выпусков программы «Наши деньги».
Эти запчасти закупались структурами управляющего предприятиями оборонной промышленности госконцерна «Укроборонпром» по завышенным вдвое, втрое и даже вчетверо ценам. Разницу между реальной ценой и той, что была указана в документах, присваивали себе недобросовестные перекупщики.
Журналисты утверждают, что одним из организаторов схемы был Игорь Гладковский — сын давнего
Один из авторов расследования, журналист Денис Бигус, заявил, что расшифровки разговоров участников схем и документы, подтверждающие закупку запчастей по многократно завышенным ценам, были получены им и его коллегами еще несколько месяцев назад. Но публиковать их раньше журналисты не решались. Как рассказал в эфире одной из украинских радиостанций член совета директоров Международной сети
«Президент — преступник»
История с поставками российских контрабандных запчастей, да еще и зачастую бракованных, грозит спутать карты штабу стремящегося переизбраться Петру Порошенко. Его предвыборная кампания строится во многом на противопоставлении Порошенко как единственного непророссийского кандидата всем остальным, которых действующий президент прямо обвиняет в работе на Москву. Так, на январском форуме «От Крут до Брюсселя», в ходе которого Петр Порошенко объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок, на экран даже вывели слоган «Или Порошенко, или Путин».
В схеме незаконной продажи деталей был задействован даже завод «Кузня на Рыбальском», который до 2018 года принадлежал Петру Порошенко. И это после стольких лет тщательно и долго выстраиваемого образа Порошенко как политика, которого ничто не связывает с Москвой. Президент взял паузу в несколько дней, прежде чем официально уволить
Однако его обещаниям поверили далеко не все. Юлия Тимошенко заявила, что преступная схема не просто действовала с ведома господина Порошенко, а возглавлялась им. Пытавшаяся до этого протолкнуть через парламент законопроект об импичменте президента, в начале этой недели госпожа Тимошенко сменила тактику. «Президент — преступник, он отмывал деньги на армии. Это уже очевидно. Поэтому я требую от Порошенко снять свою кандидатуру с выборов, идти снимать иммунитет с себя и отвечать перед законом», — заявила Юлия Тимошенко.
«Жаркая борьба за выход во второй тур»
Напористость кандидата Тимошенко, похоже, принесла ей пару дополнительных процентов голосов, благодаря которым у нее появился шанс пройти во второй тур. Последние опросы группы «Рейтинг», одного из ведущих независимых социологических центров Украины, показывают, что на выборах 31 марта Петр Порошенко может рассчитывать на 16,8% голосов избирателей. Лидером президентской гонки остается шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 24,7% опрошенных. При этом, по данным «Рейтинга», Юлия Тимошенко, несколько недель занимавшая в рейтингах непроходное третье место, перешла на второе с поддержкой на уровне 18,3%.
Впрочем, обнародованные в среду результаты опроса центра «Социс» свидетельствуют о том, что Петр Порошенко
Нас ожидает жаркая борьба за выход во второй тур. Похоже, что скандал с «Укроборонпромом» не сильно ударил по рейтингу Порошенко. Он затормозил и слегка просел. Но большого падения рейтинга не произошло.
При этом если агитационный ресурс Юлии Тимошенко ограничен критикой действующих властей и уличными акциями, то у Петра Порошенко есть в запасе еще несколько козырей. Один из них — монетизация субсидий, то есть выдача наличных денег домохозяйствам, обратившимся за госпомощью в оплате коммунальных услуг, — уже вытащен из рукава. На очереди — обещанное повышение минимальных пенсий и одноразовая помощь пенсионерам из госбюджета, которая должна прийти накануне первого тура.
Кроме того, как считает киевский политолог Алексей Курпас, Петр Порошенко может даже попытаться извлечь выгоду из скандала вокруг «Укроборонпрома». По словам собеседника «Ъ», увольнение Олега Гладковского и жесткая риторика главы государства должны продемонстрировать части потенциально лояльных власти избирателей, что Порошенко не будет цепляться даже за близких ему людей, если они вовлечены в коррупционные схемы. Решительное заявление Сергея Кривоноса также может сыграть свою роль. В среду новый замглавы СНБО рассказал: в Верховную раду будет подан законопроект о реформировании «Укроборонпрома». «Это позволит сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможным коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров», — написал он на своей странице в Facebook.
Глава политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о намерении раскрыть действовавшую на Украине при президенте Порошенко коррупционную схему при импорте газа из Европы. «Украина в прошлом году импортировала 10,3 млрд кубов газа якобы из Европы, якобы по формуле “Дюссельдорф плюс”. Так вот, эта коррупционная схема через несколько дней будет вскрыта в полной мере: как и кто из представителей власти на этом зарабатывал. Потому что это российский газ, который доходил через Украину до
Матвей Шиманов, Киев
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