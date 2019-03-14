Британский парламент подтвердил позицию против Brexit без сделки

Источник: РИА Новости

За заявление проголосовал 321 депутат, против — 278. Так как депутаты проголосовали в среду против Brexit без соглашения, то, согласно планам, в четверг им предстоит проголосовать по вопросу о переносе даты Brexit на более поздний срок.

После того как накануне парламентарии подавляющим большинством отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, она в соответствии с ранее данным обещанием поставила на голосование предложение, которое сформулировано так: «Эта палата отказывается одобрить выход из ЕС 29 марта 2019 года без соглашения об условиях выхода и без плана будущих отношений; признает, что выход из ЕС без соглашения остается вариантом по умолчанию, если палата представителей и ЕС не ратифицируют соглашение».

Перед голосованием по основному заявлению парламентарии приняли поправку к нему, которая исключает Brexit без сделки при любых обстоятельствах. За поправку проголосовали 312 депутатов, против — 308. Поправка аналогичного содержания уже принималась парламентом в январе.

При этом принимаемые парламентом поправки не являются для правительства юридически обязывающими. Правительство может выполнить их, а может и проигнорировать. Также правительство не может по собственной воле исключить выход из ЕС без соглашения, не приостанавливая при этом процедуру Brexit.

Великобритания на данный момент должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.