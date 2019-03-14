Мигрантополучатели
Сформированы структуры, которые займутся привлечением в Россию новых граждан.
Сформированы структуры, которые займутся привлечением в Россию новых граждан.
Кремль сформировал институциональную инфраструктуру, призванную обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств. Цель амбициозная: сделать новыми россиянами 5−10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются страны с высокой концентрацией русскоязычного населения — Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.
Кремль завершил создание структур, которые займутся реализацией новой Концепции государственной миграционной политики на 2019−2025 годы. Последним шагом по выстраиванию вертикали на этом направлении стало распоряжение президента Владимира Путина от 6 марта о создании рабочей группы по реализации концепции.
В нее вошли 24 человека — чиновники различных министерств, ведомств, депутаты Госдумы. Возглавил группу руководитель управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников, который перешел в администрацию президента с поста замминистра юстиции в июле 2018 года. Уже в декабре Владимир Путин расширил функционал управления господина Травникова, доверив ему определение приоритетов в сфере миграции.
Она будет генерировать законодательные изменения, рассматривать инициативы министерств и ведомств, вырабатывать согласованные решения по всем вопросам, касающимся миграции. Заниматься реализацией выработанных в Кремле установок будет правительственная комиссия по миграционной политике, которую возглавляет первый
Чиновник, вошедший в состав рабочей группы, в беседе с «Ъ» назвал ее формирование завершением работы по оформлению институциональной структуры, нужной для начала масштабной работы в сфере миграции:
Принятая в ноябре Концепция миграционной политики — это идеологическая основа. Реорганизация управления Травникова и создание группы — нужная инфраструктура.
Задачу плотно заняться темой миграции поставил Владимир Путин. В последнее время он часто говорит о демографическом кризисе и необходимости создать все условия для переселения в РФ соотечественников. Последний раз президент сказал об этом в послании Федеральному собранию. Отметив, что Россия вошла в сложный демографический период, а рождаемость падает, он призвал не мириться с этой ситуацией и преодолевать сложности.
Законодательная работа на этом направлении уже ведется. Помимо новой Концепции миграционной политики уже приняты или находятся в процессе принятия законы, связанные с вопросами гражданства.
В весеннюю сессию Госдума планирует одобрить еще несколько законодательных инициатив, касающихся гражданства и вопросов переселения в Россию. На Охотном ряду уже рассматривают очередные изменения в закон «О гражданстве Российской Федерации». Они, по сути, предлагают амнистию для тех, кто до 2010 года получил паспорт РФ с нарушениями. Им дадут возможность все исправить и сохранить гражданство, а период, в который все можно будет оформить по правилам, будет продлен до 2025 года.
Действующая редакция закона касается тех, кто стал гражданином РФ до 2002 года, а исправить ошибки можно до 2020 года.
Поправки, которые расширят временные рамки, планируют принять в первом чтении уже в мае. В числе их авторов — главы комитетов по развитию гражданского общества, по делам СНГ и по делам национальностей Сергей Гаврилов, Леонид Калашников и Ильдар Гильмутдинов. По данным «Ъ», отношение к ним имеет и управление Максима Травникова.
Сергей Гаврилов (член рабочей группы) объяснил «Ъ» суть нововведений. По его словам, они коснутся десятков тысяч человек, получивших паспорта «по разным схемам, с ошибочными или искаженными данными». Как пояснил депутат, зачастую эти люди получали паспорта в странах СНГ, и нередко проверка оснований для оформления ими гражданства России не проводилась.
«У таких людей нередко изымаются паспорта, и они оказываются в сложном положении. Подготовленные поправки — гуманитарная операция, которая позволит закрыть этот вопрос», — отметил господин Гаврилов.
Решение заменить в законе «О гражданстве» 2002 год 2010-м связано с тем, что к концу нулевых уже заработала единая информационная база, благодаря которой число нарушений при оформлении гражданства было сведено к минимуму. Поблажки не будут распространяться на тех, кто допустил серьезные нарушения при оформлении гражданства России. Например, сознательно предоставлял ложные сведения.
По словам собеседников «Ъ», имеющих отношение к разработке законов, связанных с реализацией Концепции государственной миграционной политики, в ближайшее время появятся новые инициативы, цель которых — упростить и сделать прозрачными процедуры, связанные с получением гражданства, оформлением вида на жительства в России и прочими сопутствующими переселению формальностями.
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России
Хотя власти России официально ни разу не обозначали, какое количество людей в итоге хотелось бы привлечь в страну, источники «Ъ» говорят, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тыс. человек в год. В идеале же, говорят они, нужно стремиться к тому, чтобы новыми россиянами в будущем стало 5−10 млн человек. В качестве
Владимир Соловьев
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