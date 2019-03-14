Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чеченцы и азербайджанцы устроили новый конфликт в Москве
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Мать погибшей в Эфиопии россиянки рассказала о трагедии
Что надо продать в регионе, чтобы купить жилье в Москве
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
Звезда «Отчаянных домохозяек» обвиняется во взятках за учебу детей
Сергей Безруков приучает 3-месячного сына к театру
Москвичек изнасиловали и ограбили в собственной квартире
«Дети выбегали в крови»: жестокая бойня в школе
Сама не дышит: Юлии Началовой стало хуже
Англичанка после инсульта заговорила как русская
Татьяна Лютаева отправилась на пробежку в халате
5 образов с платьями на весну: что купить в этом сезоне
Обнажённая Вайкуле танцевала перед Галиной Брежневой - фото
СМИ показали оружие, которое еще никто не видел
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
16Карнавал в Рио
06:06 (мск), источник: Ведомости

СМИ узнали о планах США испытать два типа запрещенных ракет

До конца года США могут испытать два типа ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действие которого сейчас приостановлено. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию с закрытого брифинга в Пентагоне.

Речь, в частности, идет о крылатой ракете наземного базирования с дальностью полета около 1000 км. Ее испытания США намерены провести в августе. Если они пройдут успешно, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев.

В ноябре США рассчитывают провести испытания баллистической ракеты средней дальности от 3000 до 4000 км, уточняет Associated Press. Ее развертывание вряд ли займет больше пяти лет, уточнил высокопоставленный чиновник.

Один из представителей Пентагона пояснил, что эта ракета, возможно, будет развернута на Гуаме, азиатской военной базе США, чтобы представлять потенциальную угрозу Китаю и России. Ни одна из планируемых к испытанию ракет не будет вооружена ядерным зарядом.
Читайте также
США потребовали от России уничтожить ракету 9М729

Договор о РСМД между СССР и США, вступивший в силу 1 июня 1988 г., предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание.

В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва отвергла обвинения и также заявила о приостановке договора. Если до конца июля стороны не придут к согласию, его действие будет прекращено.

Читайте также

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

В крахе ДРСМД виноваты не только США, но и Европа
Во время загрузки произошла ошибка.
6 марта© Ньюстюб
Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
 Новое кольцо обойдется Москве в 630 млрд рублей
Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян
СМИ: Швеция потребовала от России выслать из страны дипломата
Ярмольник обругал современный КВН и признал его несмешным
Оружейный скандал может отразиться на рейтинге Порошенко
Особая тройка под прикрытием КГБ: историки ищут новые документы
Топливо для мозга. Ученые рассказали, как улучшить память
Четыре английских клуба пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во Франции лиса, попавшего в курятник, заклевали насмерть
Спорт
Ошибка Нойера похоронила «Баварию» в матче с «Ливерпулем» Команда Юргена Клоппа побеждает на «Альянц Арене» и идет дальше
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Умер «лучший в мире продавец автомобилей» В США скончался Джо Джирард, прославившийся попаданием в книгу Гиннесса за рекордные продажи автомобилей Chevrolet
Кино
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы Интернет-пользователи рассказали о паранойе и боязни эскалаторов после просмотра некоторых кинокартин
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Врач назвал самый бесполезный анализ Почему ни колики, ни атопический дерматит не должны становиться поводом для сдачи анализа на дисбактериоз, объясняет гастроэнтеролог
Леди
Брежнева отреагировала на развод сестры с Цекало (фото) Певица отметила, что ее родственнице сейчас нелегко.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь