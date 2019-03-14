СМИ узнали о планах США испытать два типа запрещенных ракет

Речь, в частности, идет о крылатой ракете наземного базирования с дальностью полета около 1000 км. Ее испытания США намерены провести в августе. Если они пройдут успешно, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев.
В ноябре США рассчитывают провести испытания баллистической ракеты средней дальности от 3000 до 4000 км, уточняет Associated Press. Ее развертывание вряд ли займет больше пяти лет, уточнил высокопоставленный чиновник.
Договор о РСМД между СССР и США, вступивший в силу 1 июня 1988 г., предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание.
В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва отвергла обвинения и также заявила о приостановке договора. Если до конца июля стороны не придут к согласию, его действие будет прекращено.