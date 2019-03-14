СМИ узнали о планах США испытать два типа запрещенных ракет

Речь, в частности, идет о крылатой ракете наземного базирования с дальностью полета около 1000 км. Ее испытания США намерены провести в августе. Если они пройдут успешно, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев.

В ноябре США рассчитывают провести испытания баллистической ракеты средней дальности от 3000 до 4000 км, уточняет Associated Press. Ее развертывание вряд ли займет больше пяти лет, уточнил высокопоставленный чиновник.

Один из представителей Пентагона пояснил, что эта ракета, возможно, будет развернута на Гуаме, азиатской военной базе США, чтобы представлять потенциальную угрозу Китаю и России. Ни одна из планируемых к испытанию ракет не будет вооружена ядерным зарядом.

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Договор о РСМД между СССР и США, вступивший в силу 1 июня 1988 г., предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание.

В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва отвергла обвинения и также заявила о приостановке договора. Если до конца июля стороны не придут к согласию, его действие будет прекращено.