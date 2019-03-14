Кириенко: среди наставников конкурса «Лидеры России» есть конкуренция за финалистов
СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/ — В конкурсе принимает участие более 90 наставников.
СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/ — В конкурсе принимает участие более 90 наставников.
Наставники конкурса управленцев «Лидеры России» уже начали отбирать для себя финалистов, среди них тоже есть конкуренция. Об этом заявил в четверг первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на заключительном этапе конкурса.
В эти дни, помимо
экспертов-оценщиков,у нас будут активно работать наставники, многие из них уже работают… У вас есть своя конкуренция, но уже есть и конкуренция за вас.
В частности, поиск подопечных начали глава ФНС Михаил Мишустин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В конкурсе этого года принимает участие более 90 наставников из числа руководителей федеральных органов власти, крупных корпораций, а также губернаторов.
Наставниками в конкурсе в этом году стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, руководитель Администрации президента Антон Вайно,
Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.
Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе
«Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия — страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.