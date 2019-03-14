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11:08 (мск), источник: ТАСС

Кириенко: среди наставников конкурса «Лидеры России» есть конкуренция за финалистов

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/ — В конкурсе принимает участие более 90 наставников.

Источник: РИА "Новости"

Наставники конкурса управленцев «Лидеры России» уже начали отбирать для себя финалистов, среди них тоже есть конкуренция. Об этом заявил в четверг первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на заключительном этапе конкурса.

В эти дни, помимо экспертов-оценщиков, у нас будут активно работать наставники, многие из них уже работают… У вас есть своя конкуренция, но уже есть и конкуренция за вас.

В частности, поиск подопечных начали глава ФНС Михаил Мишустин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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В конкурсе этого года принимает участие более 90 наставников из числа руководителей федеральных органов власти, крупных корпораций, а также губернаторов.

Наставниками в конкурсе в этом году стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, руководитель Администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Антон Силуанов.

О конкурсе

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину.

Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.

«Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия — страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

В Сочи стартует финальный этап второго конкурса «Лидеры России»
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