МЭР не одобрило идею хранить данные в рамках «пакета Яровой» на отечественном оборудовании

Источник: РИА "Новости"

Минэкономразвития (МЭР) РФ дало отрицательное заключение на законопроект Минкомсвязи, предлагающий обязать интернет-провайдеров использовать только отечественное оборудование для хранения данных в рамках пакета антитеррористических законов («пакета Яровой» — прим. ТАСС). Отзыв министерства опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

«Дополнительное ограничение для операторов связи в виде возможности использования оборудования только отечественных производителей сопряжено с риском монополизации рынка и, как следствие, монопольно высоким ценам на оборудование», — полагают в МЭР.

В конечном итоге результатом вводимых запретов станет рост издержек операторов и перенос затратной нагрузки на конечного потребителя, подчеркнули в министерстве.

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Кроме того, необходимость использования отечественного оборудования вынудит провайдеров приостановить уже ведущуюся работу по внедрению систем для исполнения закона Яровой. В конечном итоге это приведет к срыву текущих планов по внедрению закона, предупредили в МЭР.

О «пакете Яровой»

Большинство требований «пакета Яровой» по хранению информации вступили в силу с 1 июля 2018 г. Согласно законодательству, с этого момента операторы в течение 30 дней должны хранить голосовые сообщения и sms, а интернет- компании в течение полугода обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

1 октября 2018 г. вступила в силу оставшаяся часть требований к операторам по хранению «тяжелого» интернет- трафика пользователей (в том числе пересылаемых изображений, звуков и видео).

Принятый летом 2016 г. пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, стал одним из главных на повестке дня всей телеком-отрасли в последние два года.