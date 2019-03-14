Кудрин выступил за переговоры по смягчению санкционного режима

Источник: РИА "Новости"

«Нам нужна доброжелательная мировая среда, нам нужно выходить на эти (зарубежные — ИФ) рынки, нам нужно работать в разных юрисдикциях и наши компании должны восприниматься как эффективные, работающие по понятным, прозрачным правилам», — сказал Кудрин, выступая в рамках «Недели российского бизнеса».

«Сегодня это не вполне достигается в силу глобальных геополитических разногласий и санкционных режимов», — отметил он, подчеркнув, что «России нужно стремиться к снижению этого фактора, уменьшению политических разногласий и санкционных режимов, добиваться этого, в том числе, в результате переговоров».

При этом он отметил, что это «должны быть взаимные шаги навстречу друг другу».

Кудрин убежден, что добиться среднемировых темпов роста можно только консолидировав усилия всех министерств и ведомств РФ, «когда все министерства и ведомства, все институты государства работают в этом направлении».

«Если правоохранительная система работает по своему плану, а международные институты и МИД — по своему, а МЭР старается повысить темпы роста экономики до среднемировых, тогда точно ничего не получается», — сказал Кудрин. «Это должна быть единая команда, у всех должна быть единая цель», — подчеркнул глава Счетной палаты.

По его словам, все госструктуры должны «сверять свои действия, в том числе в рамках диалога, сверки задач по улучшению инвестиционного климата».