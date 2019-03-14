Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Грузии обратилась к Европе с требованием по России
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа
Похудевшую Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы
Что надо продать в регионе, чтобы купить жилье в Москве
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
В больнице Благовещенска дети годами заражались гепатитом С
Максим Виторган привел сына на работу
Как долго можно сидеть на больничном
Из российских аптек изымают ещё одно популярное лекарство
Падение за падением: почему Загитова выбрала «Кармен»
Олимпийский чемпион по теннису подозревается в сдаче матчей
Рудковская показала фигуру в купальнике
Ирину Пегову раскритиковали за фотосессию в нижнем белье
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России могут массово обанкротиться застройщики
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
16Карнавал в Рио
13:25 (мск), источник: Интерфакс

Кудрин выступил за переговоры по смягчению санкционного режима

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что РФ должна стремиться к снижению санкционного давления со стороны Запада, синхронизировав работу по улучшению инвестклимата в стране министерств внутренних и иностранных дел, Минэкономразвития, а также других ведомств.

Источник: РИА "Новости"

«Нам нужна доброжелательная мировая среда, нам нужно выходить на эти (зарубежные — ИФ) рынки, нам нужно работать в разных юрисдикциях и наши компании должны восприниматься как эффективные, работающие по понятным, прозрачным правилам», — сказал Кудрин, выступая в рамках «Недели российского бизнеса».

«Сегодня это не вполне достигается в силу глобальных геополитических разногласий и санкционных режимов», — отметил он, подчеркнув, что «России нужно стремиться к снижению этого фактора, уменьшению политических разногласий и санкционных режимов, добиваться этого, в том числе, в результате переговоров».

При этом он отметил, что это «должны быть взаимные шаги навстречу друг другу».

Новость
Призрачная угроза: ударят ли новые санкции США по «Новатэку» и «Газпрому»

Кудрин убежден, что добиться среднемировых темпов роста можно только консолидировав усилия всех министерств и ведомств РФ, «когда все министерства и ведомства, все институты государства работают в этом направлении».

«Если правоохранительная система работает по своему плану, а международные институты и МИД — по своему, а МЭР старается повысить темпы роста экономики до среднемировых, тогда точно ничего не получается», — сказал Кудрин. «Это должна быть единая команда, у всех должна быть единая цель», — подчеркнул глава Счетной палаты.

По его словам, все госструктуры должны «сверять свои действия, в том числе в рамках диалога, сверки задач по улучшению инвестиционного климата».

Кудрин убежден, что создать благоприятную среду для бизнеса «можно только в рамках консолидированных усилий».

Справка
«Санкции из ада»: что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

Ксавье Беттель подтвердил, что Европа намерена искать выходы из санкционного тупика
Во время загрузки произошла ошибка.
7 марта© Ньюстюб
Следите за развитием темы Новые санкции США
Россия запретила полеты Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф
Цеповяза отправили из хабаровского СИЗО в колонию
Жест ведущего в сюжете о гибели «Боинга» возмутил зрителей
Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась
Хоккеист забросил шайбу «вопреки законам физики» (видео)
Путин призвал бизнес к партнерству в реализации нацпроектов
Суд обязал жителя Омска убраться в квартире
Спорт
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ Российские клубы не имеют права на осечки в ответных матчах с испанскими грандами
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Opel официально раскрыл модельный ряд для России Марка возобновит продажи на российском рынке в четвертом квартале этого года
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать Поклонники не верят в роды актрисы.
Леди
Анна Нетребко стала блондинкой Фанаты не узнали оперную звезду.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь