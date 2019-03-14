Путин рассчитывает на партнерство с бизнесом при выполнении нацпроектов

Источник: AFP 2019

Президент России Владимир Путин считает, что бизнес должен участвовать в выполнении национальных проектов. Выступая на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), глава государства отметил, что предприниматели — «непосредственный и важнейший участник» национальных проектов.

«Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнерство», — заявил Путин.

В том, что цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей, я практически не сомневаюсь. Владимир Путин президент России

По его мнению, рост конкурентоспособности отечественного бизнеса «будет означать укрепление и прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан Российской Федерации».

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Глава государства предложил на нынешнем съезде «сосредоточить внимание на тех задачах, которые предстоит решать в текущем году». «Мы видим стремление ведущих российских компаний инвестировать в программы развития страны, активно, содержательно участвовать в реализации национальной повестки», — констатировал Путин. По его данным, таких проектов уже порядка тысячи, на основе которых подготовлены 250 инвестиционных заявок общим объемом 12,1 трлн рублей.