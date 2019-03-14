Путин рассчитывает на партнерство с бизнесом при выполнении нацпроектов
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/ — Президент назвал бизнес самым непосредственным участником реализации национальных проектов.
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/ — Президент назвал бизнес самым непосредственным участником реализации национальных проектов.
Президент России Владимир Путин считает, что бизнес должен участвовать в выполнении национальных проектов. Выступая на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), глава государства отметил, что предприниматели — «непосредственный и важнейший участник» национальных проектов.
«Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнерство», — заявил Путин.
В том, что цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей, я практически не сомневаюсь.
По его мнению, рост конкурентоспособности отечественного бизнеса «будет означать укрепление и прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан Российской Федерации».
Глава государства предложил на нынешнем съезде «сосредоточить внимание на тех задачах, которые предстоит решать в текущем году». «Мы видим стремление ведущих российских компаний инвестировать в программы развития страны, активно, содержательно участвовать в реализации национальной повестки», — констатировал Путин. По его данным, таких проектов уже порядка тысячи, на основе которых подготовлены 250 инвестиционных заявок общим объемом 12,1 трлн рублей.
Президент уточнил, что речь идет «о капиталовложениях в общественно важные направления, ключевые для динамичного роста экономики всей страны, в том числе в сфере промышленности, высоких технологий, транспорта, связи, экологии, туризма». По его оценке, «это действительно масштабные проекты с хорошим синергетическим эффектом», рассчитанные на перспективу. «Потому считаю принципиальным обеспечить неизменность правил при их реализации, сформулировать конкретные меры, которые позволят снизить риски инвесторов. Все эти позиции нужно четко зафиксировать в законе о поощрении и защите капиталовложений», — указал Путин.