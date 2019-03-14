Песков рассказал о встрече Путина с главой МИД Австрии
Президент России Владимир Путин действительно принял главу Министерства европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время ее визита в Москву на этой неделе, подтвердил
Президент России Владимир Путин действительно принял главу Министерства европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время ее визита в Москву на этой неделе, подтвердил
«Да, я могу это подтвердить: действительно, Путин госпожу министра принял, состоялась беседа, обменялись мнениями по двусторонним
В свою очередь, госпожа Кнайсль сообщила, что одной из тем обсуждения на встрече с президентом РФ был Ближний Восток. «Это был очень вдохновляющий обмен мнениями по тематике международных отношений», — рассказала она журналистам (цитата по «РИА Новости»). Австрийская газета Kleine Zeitung со ссылкой на агентство APA сообщило, что госпожа Кнайсль ранее назвала встречу с господином Путиным «туром по мировой политической ситуации». «Просто хороший разговор», — сказала она.
Госпожа Кнайсль приезжала в Москву
Летом прошлого года австрийский политик пригласила господина Путина на свою свадьбу. Свадебная церемония прошла в земле Штирия. В качестве подарка Владимир Путин привез тульский самовар, картину и старинную масловыжималку. На свадьбе также выступил Кубанский казачий хор.