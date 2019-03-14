Песков рассказал о встрече Путина с главой МИД Австрии

Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Да, я могу это подтвердить: действительно, Путин госпожу министра принял, состоялась беседа, обменялись мнениями по двусторонним российско-австрийским отношениям и провели краткий экскурс по всему набору нынешней международной повестки дня», — сказал пресс-секретарь. Он отметил, что встреча президента с канцлером Австрии Себастьяном Курцем пока не планируется, но динамика развития отношений с Австрией «весьма позитивная».

В свою очередь, госпожа Кнайсль сообщила, что одной из тем обсуждения на встрече с президентом РФ был Ближний Восток. «Это был очень вдохновляющий обмен мнениями по тематике международных отношений», — рассказала она журналистам (цитата по «РИА Новости»). Австрийская газета Kleine Zeitung со ссылкой на агентство APA сообщило, что госпожа Кнайсль ранее назвала встречу с господином Путиным «туром по мировой политической ситуации». «Просто хороший разговор», — сказала она.

Госпожа Кнайсль приезжала в Москву 11—12 марта по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это ее второй визит в страну — предыдущий был в апреле 2018 года. Визит министра планировался в конце 2018 года, но был перенесен из-за шпионского скандала. Осенью в Австрии задержали отставного офицера, который более 20 лет якобы сотрудничал с российской разведкой и передавал ей секретные данные о военной технике.