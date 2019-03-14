Лавров назвал дорогой в «наркотический ад» легализацию каннабиса

Источник: AP 2019

В ходе своего выступления на министерском сегменте 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене министр напомнил об Итоговом документе 30-й Cпецсессии ГА ООН, в котором говорится, что решение мировой проблемы наркотиков «нашей общей и совместной ответственностью».

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«К сожалению, сегодня предпринимаются попытки размыть эту ответственность или исказить ее суть. Глубокую тревогу вызывает легализация в ряде стран каннабиса под предлогом его употребления в рекреационных или в медицинских целях. Это — прямая дорога в «наркотический ад», — заявил Лавров.

По его словам, «попытки “прикрыться” аргументами о правах человека не выдерживают критики». Он напомнил, что в РФ началась разработка Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, «которая призвана выработать эффективные ответы на новые вызовы в этой области».