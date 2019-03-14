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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Зюганов подтвердил, что депутатский мандат Алферова получит Грудинин

Как и сообщал «КоммерсантЪ», депутатский мандат Жореса Алферова КПРФ передаст экс-кандидату в президенты директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Сегодня это подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

«Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин. Это — коллективное решение. Мы посоветовались со всеми регионами. Кадровая комиссия также изучала этот вопрос», — сказал господин Зюганов «Интерфаксу».

Напомним, 1 марта скончался депутат Жорес Алферов и КПРФ до 20 марта должна была определиться, кому будет передан его мандат. Господин Алферов избирался депутатом Госдумы в составе общефедеральной части списка КПРФ, поэтому теперь партия может передать его мандат любому кандидату из списка КПРФ. Павел Грудинин шел на выборы в 2016 году в составе региональной группы КПРФ по Московской области девятым. Накануне Павел Грудинин говорил, что «консультаций» по поводу мандата с ним «никто не вел».

В КПРФ «КоммерсантЪ» объяснили, что партия вынуждена «заступиться за своего товарища», которого лишили поста депутата в горсовете Видного после направленного в совет представления прокуратуры. Правоохранители утверждали, что господин Грудинин не указал в декларации о доходах сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе, тем самым нарушив антикоррупционное законодательство. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 15 февраля заявил, что «политические гонения на Грудинина должны быть прекращены», призвав «патриотические силы России поддержать народного лидера Павла Николаевича Грудинина». Сам господин Грудинин отрицал наличие офшора, напомнив, что если бы он был, Центризбирком не зарегистрировал его бы кандидатом в президенты.

Екатерина Гробман

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