Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
Падающий самолет чуть не сбил автомобиль на шоссе (видео)
Россиянке вынесли приговор за незащищённый секс
Самые богатые российские холостяки из списка Forbes
Суд обязал россиянина прибраться в захламленной квартире
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать
Врач назвал самый бесполезный анализ
Девушка отпилила себе руку ради страховки
Врачи нашли простой способ понизить давление
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ
Клановые войны. Российский биатлон готовится к революции
Ирину Пегову раскритиковали за фотосессию в нижнем белье
Самые богатые российские холостяки из списка Forbes
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
В сети появилось странное видео с милейшим псом
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
13«Спецназ и котики»
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
16:43 (мск), источник: Ведомости

Reuters оценил инвестиции «Роснефти» в проекты в Венесуэле

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA должна «Роснефти» сотни миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы российской компании.

Источник: РИА "Новости"

«Роснефть» продолжала наращивать долю в совместных предприятиях с PDVSA и выдавать компании новые кредиты в то время, когда другие международные нефтяные корпорации уходили из Венесуэлы из-за ухудшения политической и экономической ситуаций, отмечает агентство. По его данным, с 2010 г. «Роснефть» вложила в венесуэльские проекты около $9 млрд и еще не покрыла расходы.

Помимо этого документы «Роснефти» показали, что добыча на совместных с PDVSA предприятиях была значительно ниже прогнозов, пишет Reuters.
Новость
«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»

При этом российская сторона считала, что венесуэльская компания потратила миллионы долларов с совместных предприятий на «социальные проекты» в отдаленной местности. Отмечается, что исполнительный директор российской компании Игорь Сечин знал о проблемах и поручил принять меры, чтобы исправить положение.

«Роснефть» и PDVSA отказались отвечать на вопросы агентства.

Причина, по которой «Роснефть» продолжила наращивать инвестиции в Венесуэле, кроется в политике, считают источники Reuters. По их словам, «Роснефть» должна была помочь союзникам Москвы в Каракасе удержаться на плаву.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» и ее руководство в том, что они продолжают покупать нефть у венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в обход американских санкций. «Роснефть» назвала эти обвинения беспочвенными и пригрозила защищать свои права в соответствии с нормами международного права, если выявит ущерб от заявления Помпео.

Читайте также

Справка
Двоевластие и попытка переворота в Венесуэле. Главное

Как развивается кризис в Боливарианской Республике.

Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Медведев согласовал строительство высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода
Абрамович и Абрамов продали акции «Норникеля» западным инвесторам
Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX
Бизнесмены рассказали о содержании закрытой встречи с Путиным
Жест ведущего в сюжете о гибели «Боинга» возмутил зрителей
Ученые призвали к глобальному мораторию на CRISPR-людей
Хоккеист забросил шайбу «вопреки законам физики» (видео)
Падающий самолет почти протаранил машину на шоссе
Жители Италии увидели в небе пугающее облако (видео)
Спорт
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ Российские клубы не имеют права на осечки в ответных матчах с испанскими грандами
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Офицер пустил 15 пуль в лобовое стекло (оно не разбилось) Резонансный инцидент произошел в американском городе Литл-Рок во время задержания подозреваемого в угоне автомобиля
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать Поклонники не верят в роды актрисы.
Леди
Анна Нетребко стала блондинкой Фанаты не узнали оперную звезду.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь