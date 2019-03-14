Reuters оценил инвестиции «Роснефти» в проекты в Венесуэле
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA должна «Роснефти» сотни миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы российской компании.
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA должна «Роснефти» сотни миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы российской компании.
«Роснефть» продолжала наращивать долю в совместных предприятиях с PDVSA и выдавать компании новые кредиты в то время, когда другие международные нефтяные корпорации уходили из Венесуэлы
При этом российская сторона считала, что венесуэльская компания потратила миллионы долларов с совместных предприятий на «социальные проекты» в отдаленной местности. Отмечается, что исполнительный директор российской компании Игорь Сечин знал о проблемах и поручил принять меры, чтобы исправить положение.
«Роснефть» и PDVSA отказались отвечать на вопросы агентства.
Причина, по которой «Роснефть» продолжила наращивать инвестиции в Венесуэле, кроется в политике, считают источники Reuters. По их словам, «Роснефть» должна была помочь союзникам Москвы в Каракасе удержаться на плаву.
Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» и ее руководство в том, что они продолжают покупать нефть у венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в обход американских санкций. «Роснефть» назвала эти обвинения беспочвенными и пригрозила защищать свои права в соответствии с нормами международного права, если выявит ущерб от заявления Помпео.