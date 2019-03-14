Reuters оценил инвестиции «Роснефти» в проекты в Венесуэле

Источник: РИА "Новости"

«Роснефть» продолжала наращивать долю в совместных предприятиях с PDVSA и выдавать компании новые кредиты в то время, когда другие международные нефтяные корпорации уходили из Венесуэлы из-за ухудшения политической и экономической ситуаций, отмечает агентство. По его данным, с 2010 г. «Роснефть» вложила в венесуэльские проекты около $9 млрд и еще не покрыла расходы.

Помимо этого документы «Роснефти» показали, что добыча на совместных с PDVSA предприятиях была значительно ниже прогнозов, пишет Reuters.

При этом российская сторона считала, что венесуэльская компания потратила миллионы долларов с совместных предприятий на «социальные проекты» в отдаленной местности. Отмечается, что исполнительный директор российской компании Игорь Сечин знал о проблемах и поручил принять меры, чтобы исправить положение.

«Роснефть» и PDVSA отказались отвечать на вопросы агентства.

Причина, по которой «Роснефть» продолжила наращивать инвестиции в Венесуэле, кроется в политике, считают источники Reuters. По их словам, «Роснефть» должна была помочь союзникам Москвы в Каракасе удержаться на плаву.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» и ее руководство в том, что они продолжают покупать нефть у венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в обход американских санкций. «Роснефть» назвала эти обвинения беспочвенными и пригрозила защищать свои права в соответствии с нормами международного права, если выявит ущерб от заявления Помпео.