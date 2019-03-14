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17:33 (мск), источник: Фонтанка

«Президент, естественно, объяснил, что происходит»

Путин на закрытой встрече с бизнесменами рассказал о геополитической ситуации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин провел за закрытыми дверями переговоры с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

«На закрытой встрече обсуждалась геополитика много. Президент рассказывал о геополитике. Александра Николаевича Шохина (главу РСПП. — Прим. ред.) возбудили взаимоотношения России с Венесуэлой, Израилем и Японией. Ну и президент, естественно, объяснил, что происходит», — поделился с РИА Новости своими впечатлениями от произошедшего основной владелец НЛМК Владимир Лисин.

Он рассказал, что долги Каракаса перед Россией на встрече не обсуждались. Лисин в беседе с журналистами также отметил, что санкциям большое внимание уделено не было.

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Александр Шохин также приоткрыл завесу тайны, что же обсуждалось на переговорах с президентом. Агентству ТАСС он заявил, что дела американского инвестора Майкла Калви на повестке дня не было, однако глава государства уделил внимание «нормализации процессуального и правоохранительного давления на бизнес».

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