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18:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Министерстве обороны России. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили радиостанции в Минобороны, соответствующее решение глава ведомства Сергей Шойгу подписал еще 28 января.

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Сам Брилев заявил, что об исключении из совета его никто не уведомлял. «Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там», — отметил он.

О том, что Брилев может покинуть общественный совет при Минобороны, в декабре прошлого года заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это связано с тем, что, как оказалось, у журналиста, помимо российского гражданства, есть и гражданство Великобритании, что нарушает положения об общественных советах. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Брилев не нарушал закон, поскольку не является госслужащим.

Сергей Брилев рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование на эту тему. В материале также сообщалось, что в собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании. Сам журналист отметил, что никогда не скрывал британского подданства.

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