Брилева исключили из общественного совета при Минобороны
Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Министерстве обороны России. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Министерстве обороны России. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Как пояснили радиостанции в Минобороны, соответствующее решение глава ведомства Сергей Шойгу подписал еще 28 января.
Сам Брилев заявил, что об исключении из совета его никто не уведомлял. «Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать
О том, что Брилев может покинуть общественный совет при Минобороны, в декабре прошлого года заявил
Сергей Брилев рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование на эту тему. В материале также сообщалось, что в собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании. Сам журналист отметил, что никогда не скрывал британского подданства.