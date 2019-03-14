Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Офицер пустил 15 пуль в лобовое стекло (оно не разбилось)
В больнице Благовещенска дети годами заражались гепатитом С
Самые богатые российские холостяки из списка Forbes
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото с площадки
Дети неразумныеВ какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
На Нобелевскую премию мира выдвинули 16-летнюю школьницу
В больнице Благовещенска дети годами заражались гепатитом С
Девушка отпилила себе руку ради страховки
Врачи нашли простой способ понизить давление
Тряслась от стыда: стюардессы грозили пассажирке из-за "наготы"
Прозрачная кофта на тело: певица показала фото
Ирину Пегову раскритиковали за фотосессию в нижнем белье
Самые богатые российские холостяки из списка Forbes
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
В сети появилось странное видео с милейшим псом
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
8Умер Кит Флинт
19:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Матвиенко попыталась пересказать мем и запуталась

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попыталась пересказать участникам заседания Научно-экспертного совета мем о законах Андрея Клишаса. Запись трансляции доступна на канале верхней палаты парламента «Вместе-СФ».

Матвиенко отметила, что в России «талантливейший, умнейший, креативнейший» народ, который на ходу придумывает шутки, высмеивающие только что принятые законы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вчера только приняли законы Клишаса (о блокировке фейков и недопустимости оскорбления госсимволов), а сегодня уже новые мемы: “Покритикуешь власть — попадаешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях”», — высказала восторг спикер верхней палаты парламента, затруднившись с первого раза рассказать шутку. Слушатели рассмеялись.

Матвиенко принялась пояснять мем участникам заседания.

Андрей Александрович, народ не дремлет, — обратилась она к Клишасу.

13 марта Совет Федерации одобрил два законопроекта этого сенатора. Закон о фейках предусматривает наказание за распространение недостоверной информации, которая искажает факты и угрожает обществу. Закон о недопустимости оскорбления госсимволов устанавливает наказание за публикацию в сети материалов, оскорбляющих общество, власть и государственные символы России. Следить за исполнением обоих законов будет Генпрокуратура.

 Греф назвал главную проблему России
Он незаконно вывел из России миллиарды и купил себе свободу
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году
Жест ведущего в сюжете о гибели «Боинга» возмутил зрителей
Брилева исключили из общественного совета при Минобороны
В Нью-Йорке застрелили босса мафиозного клана Гамбино
Хоккеист забросил шайбу «вопреки законам физики» (видео)
Падающий самолет почти протаранил машину на шоссе
Жители Италии увидели в небе пугающее облако (видео)
Спорт
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ Российские клубы не имеют права на осечки в ответных матчах с испанскими грандами
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Офицер пустил 15 пуль в лобовое стекло (оно не разбилось) Резонансный инцидент произошел в американском городе Литл-Рок во время задержания подозреваемого в угоне автомобиля
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать Поклонники не верят в беременность и роды актрисы (фото)
Леди
Анна Нетребко стала блондинкой Фанаты не узнали оперную звезду.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь