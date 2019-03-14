Матвиенко попыталась пересказать мем и запуталась

Матвиенко отметила, что в России «талантливейший, умнейший, креативнейший» народ, который на ходу придумывает шутки, высмеивающие только что принятые законы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cbmJ-TNzNQQ?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вчера только приняли законы Клишаса (о блокировке фейков и недопустимости оскорбления госсимволов), а сегодня уже новые мемы: “Покритикуешь власть — попадаешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях”», — высказала восторг спикер верхней палаты парламента, затруднившись с первого раза рассказать шутку. Слушатели рассмеялись.

Матвиенко принялась пояснять мем участникам заседания.

Андрей Александрович, народ не дремлет, — обратилась она к Клишасу.