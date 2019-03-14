Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
Падающий самолет чуть не сбил автомобиль на шоссе (видео)
Врачи нашли простой способ понизить давление
Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Дамбо»
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Дети неразумныеВ какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать
Врач назвал самый бесполезный анализ
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем
Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Дамбо»
Тряслась от стыда: стюардессы грозили пассажирке из-за "наготы"
Прозрачная кофта на тело: певица показала фото
Российский вариант названия зарубежного фильма возмутил зрителей
Бьют тревогу: популярный гаджет может вызывать рак
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
В сети появилось странное видео с милейшим псом
Суд обязал россиянина прибраться в захламленной квартире
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
22Война без победы
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
20:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Интерпол выдал международные ордера на арест 20 саудовцев по делу Хашкаджи

ТАСС, 14 марта — Газета Daily Sabah отмечает, что ордера выданы в отношении членов команды, якобы прибывшей в Стамбул для убийства журналиста.

Источник: Reuters

Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству в 2018 году в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила в четверг газета Daily Sabah.

По ее данным, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) распространила в отношении двух десятков саудовцев «красные уведомления», означающие предписание о задержании. По данным газеты, ордера выданы в отношении членов команды, якобы прибывшей в Стамбул для убийства Хашкаджи.

Предписания об аресте были выданы Интерполом по запросу Турции, отмечает газета.

Читайте также

Следите за развитием темы Тайна убийства саудовского журналиста
 Если бы все подтвердилось, погибли бы 85 млн россиян и американцев
Ефим Шифрин прокомментировал очередной скандал с Серебряковым
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году
Матвиенко запуталась, пересказывая мем
Подсчитано число зарегистрированных неполадок в Boeing 737 MAX
Бизнес обсудил на закрытой встрече с Путиным Курилы вместо Калви
Хоккеист забросил шайбу «вопреки законам физики» (видео)
«Краснодар» играет с «Валенсией» в Лиге Европы (трансляция)
В Нью-Йорке застрелили босса мафиозного клана Гамбино
Спорт
Норвегия пишет историю биатлона. А у России опять эксперименты Павлова не бежала, Елисеев не стрелял. А потом встал. Неужели тренеры сборной России своими руками отдали медаль чемпионата мира?
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Офицер пустил 15 пуль в лобовое стекло (оно не разбилось) Резонансный инцидент произошел в американском городе Литл-Рок во время задержания подозреваемого в угоне автомобиля
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать Поклонники не верят в беременность и роды актрисы (фото)
Леди
Анна Нетребко стала блондинкой Фанаты не узнали оперную звезду.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь