Глава Европарламента извинился за слова о «хороших делах» Муссолини

Источник: РИА Новости

В среду в интервью итальянскому Radio24 Таяни заявил, что Муссолини «сделал некоторые хорошие дела», в частности, «строил дороги, мосты, здания, спортивные сооружения». Таяни представляет ведущую в ЕС политическую силу — Европейскую народную партию, которая располагает самой крупной фракцией в ЕП.

«Я требую, чтобы председатель Европейского парламента отозвал свои заявления. Если нет, он должен уйти с занимаемого поста», — сказал под аплодисменты парламентариев сопредседатель фракции «Зеленые/Европейский свободный альянс» бельгиец Филипп Ламбертс. Группа депутатов ассамблеи установила на своих столах плакаты с фотографией Таяни и надписью «Никогда больше не допустим фашизм!».

Вскоре после этого пресс-служба Таяни распространила его заявление, в котором он приносит извинения за свое высказывание.

Как убежденный антифашист, я приношу извинения всем, кто, возможно, был оскорблен тем, что я сказал. Мои замечания никоим образом не имели целью оправдать или минимизировать ответственность антидемократического и тоталитарного режима.