Der Globus Deutschland: жители Крыма не разочаровались в сделанном в 2014 году пророссийском выборе

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«Владимир Путин действительно обращает особое внимание на этот регион», — говорится в публикации.

Был обновлен крупный международный аэропорт в Симферополе. В середине 2018 года ввели в строй автостраду через Крымский мост, который был построен по инициативе российского президента. Этот путь через Керченский пролив был построен за рекордное время в течение двух лет и является с тех пор самым длинным мостом в России и Европе.

В 2018 году на полуострове ввели в строй несколько систем энергообеспечения, что позволило обеспечить полную энергетическую независимость Крыма. Россия решила и проблему водоснабжения, осуществив несколько проектов с использованием грунтовых вод.

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Продолжает развиваться туристическая отрасль, обновляются устаревшие курорты советских времен, исторические и культурные памятники, парки и сады.

Издание констатирует, что экономика ставшего теперь российским Крыма развивается хорошими темпами. Так, Москва намерена инвестировать свыше 4 миллиардов евро в рамках целевой программы для поддержки развития региона до 2024 года.

За границей новый статус Крыма обретает все большее психологическое признание. В частности, все больше иностранных делегаций участвуют с каждым годом в Ялтинском международном экономическом форуме.

Несмотря на официальное непризнание Западом итогов референдума 2014 года, очевидно, что результаты, полученные тогда, отражают реальность настроений среди населения полуострова.

Так, весной 2017 года Берлинский центр по изучению восточноевропейских и международных проблем также провел опрос среди жителей Крыма. 79% заявили, что в случае нового референдума о статусе Крыма они проголосуют так же, как в 2014 году.