Британский парламент согласился перенести крайний срок Brexit на 30 июня

За это предложение проголосовали 412 депутатов, против — 202.
В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.
Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.
Перед этим голосованием в Палате общин отклонили все предложения по поправкам к подготовленному правительством документу.
Ранее на этой неделе Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.