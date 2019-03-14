Британский парламент согласился перенести крайний срок Brexit на 30 июня

Источник: AP 2019

За это предложение проголосовали 412 депутатов, против — 202.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС.

Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Перед этим голосованием в Палате общин отклонили все предложения по поправкам к подготовленному правительством документу.