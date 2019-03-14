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22:22 (мск), источник: Ведомости

США отозвали всех своих дипломатов из Венесуэлы

Все американские дипломаты, остававшиеся в Венесуэле, покинули Каракас, сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Его слова приводит агентство Reuters.

Источник: Reuters

Помпео подчеркнул, что США считают законным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо и надеются вернуть своих дипломатов уже «в свободную и демократическую Венесуэлу».

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Власти Венесуэлы ранее на этой неделе потребовали от оставшихся американских дипломатов уехать из страны в течение 72 часов. Вашингтон согласился отозвать сотрудников своего диппредставительства в Каракасе. «Это решение отражает ухудшение ситуации, а также вывод о том, что присутствие дипломатического персонала США в посольстве стало препятствием для американской политики», — объяснял американский госсекретарь.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США в конце января. Это произошло после того, как США поддержали самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Гуайдо. Вашингтон также ввел санкции против Венесуэлы, условием отмены которых называет уход Мадуро от власти. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключал и военного сценария в Венесуэле, отмечая, что Белый дом рассматривает все варианты развития событий.

Мадуро в ответ велел американским дипломатам покинуть Венесуэлу. В Каракасе оставался лишь небольшой контингент, задачей которого было ведение переговоров об учреждении миссий интересов. Эти переговоры не увенчались успехом.

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13 марта© Ньюстюб
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