Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Падающий самолет чуть не сбил автомобиль на шоссе (видео)
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать
Жена Бибера вышла в свет без юбки
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
Дети неразумныеВ какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
Похудевшую Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Звезда сериала «Кармелита» впервые стала мамой
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы
Тряслась от стыда: стюардессы грозили пассажирке из-за "наготы"
Прозрачная кофта на тело: певица показала фото
Аллергия, все больше похожая на эпидемию: люди гибнут случайно
Бьют тревогу: популярный гаджет может вызывать рак
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Фоторепортажи
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
22Война без победы
02:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В Швеции назвали имя россиянина из шпионского скандала

В Швеции назвали имя российского дипломата, которого подозревают в работе на внешнюю разведку России. Об этом в четверг, 14 марта, сообщило издание Dagens Nyheter.

По его информации, речь идет о советнике посольства Евгении Умеренко. Шведская полиция безопасности утверждает, что разведчик, находящийся под дипломатическим прикрытием, завербовал 46-летнего шведа, работающего в сфере высоких технологий, с целью сбора разведданных в пользу Москвы.

Кроме того, к публикации прикреплена видеозапись задержания подозреваемого в шпионаже. На одном из кадров, предположительно, зафиксирован Умеренко.

14 марта МИД Швеции потребовал, чтобы российский дипломат покинул страну. За день до этого посла России Виктора Татаринцева вызвали в шведское внешнеполитическое ведомство.

26 февраля в Стокгольме задержали человека, подозреваемого в шпионаже на Россию. Сообщалось, что он занимался шпионажем в интересах Москвы как минимум с 2017 года. Предполагалось, что швед был завербован российским разведчиком, работающим в качестве дипломата в Швеции. Арестованный свою вину отрицает.

На следующий день в Швеции был арестован второй подозреваемый в шпионаже. Указывалось, что случаи не были связаны между собой.

 Греф назвал главную проблему России
Он незаконно вывел из России миллиарды и купил себе свободу
США отозвали всех своих дипломатов из Венесуэлы
В Пентагоне настояли на праве первого ядерного удара
Матвиенко запуталась, пересказывая мем
СМИ: российские банки готовят план на случай введения санкций
Глава Volkswagen извинился за нацистский лозунг
Бизнес обсудил на закрытой встрече с Путиным Курилы вместо Калви
Спорт
Такой «Зенит» Европе не нужен И в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» победил «Зенит» (2:1). Больше не осталось российских команд в еврокубках
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Офицер пустил 15 пуль в лобовое стекло (оно не разбилось) Резонансный инцидент произошел в американском городе Литл-Рок во время задержания подозреваемого в угоне автомобиля
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
В сети считают, что младшую дочку Заворотнюк родила суррогатная мать Поклонники не верят в беременность и роды актрисы (фото)
Леди
Анна Нетребко стала блондинкой Фанаты не узнали оперную звезду.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь