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06:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Северная Корея разочаровалась в ядерных переговорах с США

Руководство Северной Кореи рассматривает вероятность приостановки переговоров с США о денуклеаризации. Об этом сообщила замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает ТАСС.

Источник: Reuters

По ее словам, Пхеньян не намерен идти на уступки требованиям США, равно как и вести такого рода переговоры. Дипломат уточнила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время выступит с официальным обращением по этому вопросу.

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Первая встреча президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. Стороны подписали документ, по которому Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации. Вторая встреча прошла во Вьетнаме 27—28 февраля 2019 года.

Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.

6 марта стало известно, что КНДР начала восстанавливать полигон Сохэ, с которого ранее запускала межконтинентальные баллистические ракеты. Через несколько дней разведывательные спутники зафиксировали, что Северная Корея, возможно, готовится к запуску ракеты или спутника — на снимках была выявлена деятельность на территории военного научно-исследовательского центра Санумдон недалеко от Пхеньяна.

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились.

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