Северная Корея разочаровалась в ядерных переговорах с США

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По ее словам, Пхеньян не намерен идти на уступки требованиям США, равно как и вести такого рода переговоры. Дипломат уточнила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время выступит с официальным обращением по этому вопросу.

Первая встреча президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. Стороны подписали документ, по которому Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации. Вторая встреча прошла во Вьетнаме 27—28 февраля 2019 года.

Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.