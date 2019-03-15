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11:41 (мск), источник: Ведомости

Reuters узнал о планах США запретить операции Visa и Mastercard в Венесуэле

Власти США рассматривают возможность введения финансовых санкций, которые могут запретить Visa, Mastercard и другим финансовым платежным системам обрабатывать транзакции в Венесуэле, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Целью этих санкций является усиление давления на президента Николаса Мадуро, власть которого Вашингтон считает незаконной, пояснил собеседник агентства.

Источник: Reuters

Как отмечает источник, аналогичные финансовые ограничения Вашингтон ранее ввел в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии и, отчасти, в отношении России. Эти меры в случае их введения позволят в целом заблокировать государственным органам Венесуэлы доступ к международным финансовым системам, включая поставщиков кредитных карт и SWIFT, пишет Reuters.

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Власти США поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который в январе назвал власть Мадуро незаконной и провозгласил себя временным президентом страны.

Ранее США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав ее счета. При этом американским компаниям разрешено покупать нефть у Венесуэлы, но средства от этих сделок поступают на заблокированные счета. Такие меры, по мнению Вашингтона, позволят сберечь эти деньги от правительства Мадуро.

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