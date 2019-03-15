Reuters узнал о планах США запретить операции Visa и Mastercard в Венесуэле

Источник: Reuters

Как отмечает источник, аналогичные финансовые ограничения Вашингтон ранее ввел в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии и, отчасти, в отношении России. Эти меры в случае их введения позволят в целом заблокировать государственным органам Венесуэлы доступ к международным финансовым системам, включая поставщиков кредитных карт и SWIFT, пишет Reuters.

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Вашингтон, вводя санкции против Венесуэлы, пытается добиться отставки президента Мадуро.

Власти США поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который в январе назвал власть Мадуро незаконной и провозгласил себя временным президентом страны.