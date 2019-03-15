Reuters узнал о планах США запретить операции Visa и Mastercard в Венесуэле

Как отмечает источник, аналогичные финансовые ограничения Вашингтон ранее ввел в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии и, отчасти, в отношении России. Эти меры в случае их введения позволят в целом заблокировать государственным органам Венесуэлы доступ к международным финансовым системам, включая поставщиков кредитных карт и SWIFT, пишет Reuters.
Вашингтон, вводя санкции против Венесуэлы, пытается добиться отставки президента Мадуро.
Власти США поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который в январе назвал власть Мадуро незаконной и провозгласил себя временным президентом страны.
Ранее США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав ее счета. При этом американским компаниям разрешено покупать нефть у Венесуэлы, но средства от этих сделок поступают на заблокированные счета. Такие меры, по мнению Вашингтона, позволят сберечь эти деньги от правительства Мадуро.