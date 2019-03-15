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11:06 (мск), источник: Интерфакс

ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — ЕС объявил о добавлении в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

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8
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В официальном журнале ЕС перечислены имена россиян, подпавших под санкции, это — Сергей Станкевич, Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков и Александр Дворников.

В списки, в частности, включен командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич.

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Также под санкции попали командир малого противолодочного корабля ВМС России «Суздалец» Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления — начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля «Дон» Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын.

15 февраля 2018 года источники Bloomberg сообщили, что ЕС разрабатывает новые санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Изначально ожидалось, что ЕС объявит о новых санкциях в отношении Москвы на заседании Совета ЕС на уровне МИД 18 февраля, однако этого не произошло.

В тоже время в Брюсселе подтвердили, что новый пакет санкций готовится, и ограничения вступят в силу в ближайшее время.

«Я могу подтвердить, что существует политический консенсус в отношении принятия дальнейших мер — адресных санкций против физических лиц, и я думаю, что официальное принятие (соответствующего — ИФ) правового акта завершится в ближайшие дни», — сказала Могерини на пресс-конференции 18 февраля.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев, среди которых двое — сотрудники СБУ, арестовали и обвинили в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Продление индивидуальных санкций

Кроме этого, ЕС в пятницу объявил о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в связи с событиями на Украине.

Соответствующее решение также опубликовано в «Официальном журнале ЕС».

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Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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