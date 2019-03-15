ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе

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В официальном журнале ЕС перечислены имена россиян, подпавших под санкции, это — Сергей Станкевич, Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков и Александр Дворников.

В списки, в частности, включен командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич.

Новость Украина снова отправит суда через Керченский пролив

Также под санкции попали командир малого противолодочного корабля ВМС России «Суздалец» Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления — начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля «Дон» Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын.

15 февраля 2018 года источники Bloomberg сообщили, что ЕС разрабатывает новые санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Изначально ожидалось, что ЕС объявит о новых санкциях в отношении Москвы на заседании Совета ЕС на уровне МИД 18 февраля, однако этого не произошло.

В тоже время в Брюсселе подтвердили, что новый пакет санкций готовится, и ограничения вступят в силу в ближайшее время.

«Я могу подтвердить, что существует политический консенсус в отношении принятия дальнейших мер — адресных санкций против физических лиц, и я думаю, что официальное принятие (соответствующего — ИФ) правового акта завершится в ближайшие дни», — сказала Могерини на пресс-конференции 18 февраля.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев, среди которых двое — сотрудники СБУ, арестовали и обвинили в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Продление индивидуальных санкций

Кроме этого, ЕС в пятницу объявил о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в связи с событиями на Украине.

Соответствующее решение также опубликовано в «Официальном журнале ЕС».