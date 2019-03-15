Белоруссия обвинила посла России в неуважении и назвала «счетоводом»

Хотелось бы порекомендовать (послу — прим. «Ленты.ру») посвятить время тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения.
Глаз считает, что «такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта публичной дипломатии».
По мнению представителя МИД, отношения между Россией и Белоруссией глубже, чем «подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат». «Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — добавил
«На мой взгляд, он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла», — подытожил Глаз.
В своем интервью РИА Новости Бабич дал оценку развитию
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также обвинял Москву в «незнании проблем младшего брата» и требовал «прекратить обвинять белорусов в нахлебничестве».