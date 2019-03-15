Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
Падающий самолет чуть не сбил автомобиль на шоссе (видео)
20 самых вредных продуктов
8 нелепых нарядов звезд для ролевых игр
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Матери девочки-«маугли» в Москве грозит до 25 лет Столичные врачи следят за состоянием пятилетней девочки
Правительство оплатит отдых на море для детей из особенных семей
Жительнице Магадана, морившей голодом приемного ребенка, вынесли приговор
"Ампутация из-за гангрены: Началову убивает ее же лечение" - СМИ
«Работа хирургов»: Навку не узнали на фото в Сети
Шойгу выгнал ведущего Брилёва без предупреждения
Началова впала в кому после ссоры с бывшим - СМИ
Реакция Матвиенко на шутки россиян о новом резонансом законе
В торговом центре в РФ произошла массовая драка
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
В сети появилось странное видео с милейшим псом
Суд обязал россиянина прибраться в захламленной квартире
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
16Карнавал в Рио
13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Белоруссия обвинила посла России в неуважении и назвала «счетоводом»

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил российского посла в Минске Михаила Бабича в неуважении к белорусам и незнании реалий страны. Его реакция на интервью Бабича РИА Новости опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА "Новости"
Хотелось бы порекомендовать (послу — прим. «Ленты.ру») посвятить время тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения.
Анатолий Глаз
Пресс-секретарь МИД Белоруссии

Глаз считает, что «такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта публичной дипломатии».

Читайте также
Захарова сравнила отношение к русскому языку на Украине и в Белоруссии

По мнению представителя МИД, отношения между Россией и Белоруссией глубже, чем «подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат». «Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — добавил пресс-секретарь.

«На мой взгляд, он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла», — подытожил Глаз.

В своем интервью РИА Новости Бабич дал оценку развитию российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства. В частности, он выразил жесткую позицию Москвы по необходимости дальнейшего развития интеграции. Кроме того, посол заявил, что для России «было бы странно» платить Минску за размещение военных объектов в Белоруссии. Затронул Бабич и тему диверсификации экспорта белорусских товаров, отметив на примерах с цифрами, что наращивание торгового оборота с ЕС достигается за счет продажи нефтепродуктов из российской нефти и перепродаже российского угля на Украину.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также обвинял Москву в «незнании проблем младшего брата» и требовал «прекратить обвинять белорусов в нахлебничестве».

Читайте также

Лукашенко рассказал, как Россия толкает Белоруссию в объятия Запада
Во время загрузки произошла ошибка.
5 марта© Ньюстюб
 Теракт в прямом эфире: убито 50 человек. Последние новости
Он незаконно вывел из России миллиарды и купил себе свободу
Жертвами теракта в Новой Зеландии стали 49 человек
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера
Российские фигуристы пожаловались на низкие зарплаты
Ученые раскрыли генетическую связь между Россией и Испанией
Погодные аномалии: Калифорнию затопило после 376 недель засухи
Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге чемпионов
Спорт
«Это наша старая проблема»: Иванович – о поражении в Лиге Европы Что говорили Сергей Семак и футболисты «Зенита» после неудачи в Испании
Hi-Tech
Уничтоженный американский авианосец нашли спустя 77 лет Еще одна находка.
Авто
Собянин ответил хитрецам, нашедшим способ не платить за парковку Мэр Москвы прокомментировал обсуждающийся в Сети новый способ, который, по мнению некоторых водителей, помогает избежать платы за парковку
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Роды скоро: Меган Маркл ушла в декретный отпуск Западные источники сообщают, что герцогиня закончила свою работу перед родами
Леди
11 лучших вещей на весну с Aliexpress Мы изучили статистику магазина Aliesxpress, нашли лидеров покупок и, руководтствуясь своим мнением, выбрали 11 best of the best.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь