Остров изменения мировой истории
Как конфликт на Даманском повернул историю Китая, СССР и США.
Как конфликт на Даманском повернул историю Китая, СССР и США.
Ровно 50 лет назад, 15 марта 1969 года начались решающие бои между советской и китайской армиями за остров Даманский. Начавшись как незначительная пограничная стычка между двумя коммунистическими странами, этот конфликт существенным образом сказался на устройстве мира в следующие 50 лет. В поисках защиты от СССР КНР стала сближаться с США и пережила своего соперника уже почти на 30 лет. Теперь конфликт на Даманском приносит Москве и Пекину лишь головную боль: его одновременно нельзя праздновать и нельзя не праздновать.
«В декабре 1967 года это подразделение получило приказ выдвинуться к северной границе для укрепления ее обороны, — начинается статья на официальном портале
В статье много фотографий: по случаю 50-летия неназванной «героической обороны» в некую военную часть на севере прибыли ветераны. «Под горячие аплодисменты солдат и офицеров они твердой поступью вошли в
«Среди показанных зрителям постановок больше всего за душу брала “История Уссури”, повествующая о боях за северную границу, о борьбе
Номера части, подробности события и имена участников стерты не случайно. Такую же картину можно наблюдать и по другую сторону
Как сообщили «Ъ» несколько источников в Москве и Приморье, китайская сторона весь февраль пыталась убедить россиян не отмечать 50-летие боев на Даманском. К делу активно подключился даже консул КНР во Владивостоке ЯньВэньбинь, убеждавший центральные и местные российские власти не омрачать подобными празднованиями «отношения стратегического партнерства и сотрудничества», установившиеся в последние десятилетия между РФ и КНР. В результате, был найден компромиссный вариант: годовщину первого боя на Даманском 2 марта в Приморье отметили
По рекомендации официальных Москвы и Пекина аффилированным с государством сайтам, газетам и телеканалам рекомендовано было «освещать тему очень аккуратно». В распоряжении «Ъ» есть копия справки МИД РФ, озаглавленная «К освещению годовщины событий на о. Даманском» и направленная в государственные СМИ для понимания желательного направления освещения события. В первых четырех предложениях конфликт на Даманском назван «черной страницей» истории
В результате, 50-летие событий на острове Даманский на уровне Приморского края практически не отмечалось. Последнее сообщение на сайте администрации Приморья, посвященное годовщине, датировано 27 января, когда губернатор Олег Кожемяко провел совещание по вопросу подготовки к торжествам.
Заксобрание Приморья 27 февраля приняло в первом чтении закон «О праздничных днях и памятных датах Приморского края». В перечень памятных дат вошел День памяти Даманских событий. В
В последние десять лет они достигли уровня, который российские и китайские официальные лица называют «лучшим за всю историю». В условиях затяжного противостояния с Западом Пекин превратился в главного политического партнера Москвы. Конфликт на Даманском в эту концепцию не вписывается, хотя является важнейшим событием в
В конце 1950-х годов отношения между СССР и КНР стремительно ухудшались
Вряд ли глава КНР собирался захватывать территории СССР силой, он просто сколачивал антисоветскую коалицию и пытался построить ее на общности интересов Китая со многими другими государствами, потерявшими часть территории в пользу Москвы по итогам различных войн. На встрече с французскими социалистами в сентябре 1964 года он подтвердил это, заявив, что не собирается требовать «обратно» Дальний Восток, но хочет, переподписать с СССР договор о границе на благоприятных условиях.
Согласно договору между Российской Империей и Империей Цин от 1860 года она проходила по реке Уссури, при этом расположенные на ней острова, включая Даманский и Киркинский, были как бы ничейными. В 1941 году в условиях войны был сформирован Дальневосточный фронт, взявший острова на Уссури под свой контроль и сохранивший его и после разгрома владевшей
Чувствуя, что крошечная по сути проблема может привести к конфликту, Москва в феврале 1964 года направила в Пекин комиссию по урегулированию границы по главе с командующим погранвойск СССР
После этого попыток решить дело миром до конфликта уже не было, и на всем протяжении границы начались стычки. Постепенно наиболее «горячим» участком стал район островов Даманский и Киркинский, где постоянно происходили столкновения разной интенсивности, до конца 1960-х годов обходившиеся без человеческих жертв. Выглядели они примерно одинаково: китайские крестьяне, солдаты и хунвейбины перебирались на патрулируемый советскими пограничниками территории и пытались заниматься там хозяйственной деятельностью или призывали советских солдат «покинуть китайскую землю», размахивая цитатниками Мао. Их приходилось физически выдавливать с острова обратно на китайский берег при помощи палок, рогатин и прикладов винтовок.
Мао Цзэдун, как свидетельствую записи его бесед, серьезно опасался советского вторжения, и это чувство усилилось после подавления войсками Варшавского договора «пражской весны» в 1968 году. Именно после них руководство КНР приняло решение в ответ на «многочисленные провокации на границе преподать СССР горький урок», пишет китайский историк, профессор Пекинского и
По словам Чэнь Силяна, которые приводит Ян Куйсун, для выполнения задания были отобраны три «специально подготовленные и вооруженные» роты численностью 200 человек каждая, что и обеспечило китайцам успех на начальном этапе первого боя на Даманском 2 марта: пограничников было всего 32 человека. Отправившись привычно вытеснять очередную группу китайских нарушителей, они попали в засаду. В результате погибли 32 советских солдата (позже подтянулись подкрепления), 15 были ранены. Число погибших китайцев неизвестно, но, по данным рабочей тетради подполковника Тихоокеанского пограничного острова П. А. Нестерова, с их стороны было около 100 жертв. Основные потери НОАК пришлись на контратаку старшего лейтенанта Виталия Бубенина.
Второй, намного более масштабный бой состоялся 15 марта. В нем сошлись с советской стороны 218 пограничников из двух погранотрядов, около 200 человек (две роты) 135 мотострелковой дивизии при поддержке 11 бронетранспортеров, пять танков и артиллерия и с китайской стороны — несколько тысяч (точное число неизвестно) солдат при поддержке артиллерии. В силу численного превосходства китайцы под конец дня начали одерживать верх, после чего советские отряды было решено с Даманского отвести. Когда эвакуация была завершена, примерно в 17:00
В результате большая часть китайских войск и техники была уничтожена, советские войска заняли разбомбленный остров, забрали убитых товарищей и отошли на свой берег. Потери сторон, по данным советских источников, составили 25 солдат СССР убитыми и 42 человека ранеными, китайцев — «около 600 человек убитыми». По китайским данным, НОАК потеряла 72 человека убитыми и 68 ранеными. В руки китайской армии попал новейший советский танк Т-62, до сих пор экспонирующийся в Пекине. 58-я жертва конфликта с советской стороны, рядовой Анатолий Власов, погиб при попытке его эвакуировать.
Ужаснувшись перспективой перерастания небольшой стычки в большую войну, обе стороны отдали военным приказ прекратить боестолкновения. В Москве, где конфликт на Даманском рассматривали как свидетельство агрессивных устремлений Пекина, всерьез стали изучать возможность нанесения по КНР превентивного военного удара. Это намерение укрепилось после боя у озера Жаланашколь в Казахстане 13 августа 1969 года, когда советским пограничникам пришлось вытеснять с территории Казахской ССР окопавшихся там китайских солдат. 18 августа представители СССР начали по дипломатическим каналам выяснять у восточноевропейских союзников и американцев (.pdf), какова будет их реакция, если советская армия нанесет удар по китайским ядерным объектам. Информация об этих запросах дошла до Пекина и серьезно испугала руководство КНР.
11 сентября в аэропорту Пекина состоялась встреча между советским премьером Алексеем Косыгиным и его китайским коллегой Чжоу Эньлаем. На ней была достигнута договоренность о неприменении в дальнейшем силы в пограничных спорах, разрядке напряженности и возобновлении железнодорожного и авиасообщения сообщения между странами. «Мы упоминали неравноправные договоры не для того, чтобы их пересмотреть, — заявил тогда Чжоу Эньлай.— Наоборот, мы хотим урегулировать пограничный спор на основе этих договоров». Хотя спор удастся урегулировать только в 1990 году, именно встреча двух премьеров отодвинула угрозу войны между странами.
Тем не менее в марте 1969 года были запущены процессы, которые изменили ход истории. Узнав о переходе
Американские предложения совпали с желанием Мао Цзэдуна обезопасить страну от превосходящей военной угрозы с севера. В декабре 1970 года «великий кормчий» внезапно попросил своего биографа, американца Эдгара Сноу передать Ричарду Никсону предложение посетить Пекин. Сергей Радченко, профессор международных отношений Университета Кардиффа, пишет, что записи беседы Мао Цзэдуна с Эдгаром Сноу, отправленные в нижестоящие партийные организации для обсуждения, вызвали у кадров как минимум недоумение. Глава коммунистического Китая называл ярого антикоммуниста Никсона «лучшим парнем в мире» и предложил построить «мировой антисоветский фронт» в составе КНР, США, Японии, Ирана, Пакистана, Турции и стран Западной Европы.
В 1971 году США наконец перестали блокировать передачу места в Совбезе ООН континентальному Китаю (с 1949 года его занимали представители Китайской Республики на Тайване), а в 1972-м Ричард Никсон приехал в Китай, начав уже полноценную разрядку в двусторонних отношениях. Этап взаимодействия, длившийся с оговорками, почти полвека, закончится по сути только при президенте Дональде Трампе. Дэн Сяопин, пришедший к власти в Китае после смерти Мао Цзэдуна и начавший реформы в 1978 году, был во многом не согласен с предшественником, но в нелюбви к СССР и желании углублять дружбу с США они совпадали полностью.
Комментируя случившееся, зампредседателя Госдумы по международным делам Наталья Нарочницкая сказала тогда, что «уступка территории очень небольшая, а важность стратегических отношений с Китаем очевидна».
Конфликт на Даманском подвел Россию и Китай максимально близко к состоянию войны, и память об этом событии во многом сформировала нынешний формат взаимодействия двух стран. «Стратегическое партнерство и сотрудничество» Москвы и Пекина сильно отличается от союзнических связей, существующих, к примеру, между США и странами Западной Европы. Глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин характеризует его как «Антанту» — «гармоничное объединение двух крупных держав, основанное на общности некоторых ключевых интересов, общей неприязни к Соединенным Штатам, определенной координации действий во внешней политике и политике безопасности и определенной взаимной симпатии лидеров».
По сути, это означает, что Москвы и Пекин будут координировать свои действия, но ничем друг другу не обязаны. Китай не поддержал ни независимость Абхазии и Южной Осетии, ни присоединение Крыма к России в 2014 году, Россия не высказалась в поддержку китайских притязаний в
Военное и техническое сотрудничество двух стран интенсивно развивается: стороны вместе создают тяжелый вертолет и широкофюзеляжный самолет, а оборудование компании Huawei, которую в западных странах запрещают
В беседе с «Ъ» собеседники в экспертных и политических кругах КНР неоднократно заявляли, что для Пекина основной плюс нынешних отношений с Россией — «возможность не держать войска на одной из самых длинных в мире сухопутных границ» протяженностью 4209 км. Этот нижний предел ожиданий был сформирован как раз по итогам
При этом, как многократно заявляли различные представители КНР, Пекин не поддерживает идею заключить с Москвой военный или любой другой союз. Как пишет научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Чжэн Юй, один из главных аргументов против заключается в том, что в любом союзе «по факту существует лидирующее государство». «Китайско-советский военный союз в 1950-х годах прошлого века был именно таким, ничем не отличается и НАТО», — замечает он. Согласно устоявшейся в Китае версии, конфликт СССР и Китая в 1960-е годы был вызван как раз тем, что Китай не желал быть марионеткой СССР наподобие восточноевропейских режимов. Начатый китайцами конфликт на Даманском (в том, что стрелять первым начал Китай, сходятся российские и американские (.pdf) источники, хотя китайцы с этим не согласны) как раз и имел целью показать, что Пекин готов защищать суверенитет до последнего.
После боев на острове Даманском Китай сделал принцип неучастия в альянсах одним из краеугольных камней своей политики. Дэн Сяопин впервые заявил об этом в 1983 году, а затем генсек ЦК КПК Цзян Цзэминь сделал этот принцип частью официальной доктрины в выступлении на XII съезде партии в 1992-м. В сознании китайцев формальный союз с СССР был связан с конфликтом с Москвой и столкновением на Даманском, а неформальное, ни к чему не обязывающее, основанное на общих интересах сотрудничество с США против СССР в 1970—1980-е годы — с нормализацией внешней политики, экономическим ростом и победой (в том числе территориальной) над главным геополитическим противником Пекина на севере. Это предопределило максимальный уровень сближения РФ и Китая, остающийся таковым и поныне.
Истинное значение годовщины при этом никто не обсуждает: 50 лет назад СССР и КНР сошлись у черты ядерной войны, вместе оценили ее перспективы и пришли к выводу, что она не нужна ни одной стороне. Конфликт на Даманском, таким образом, можно сравнить с Карибским кризисом в
Михаил Коростиков; Алексей Чернышев, Владивосток