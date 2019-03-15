Песков озвучил позицию Путина по «делу Калви»
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Позиция президента заключается в следующем. Первое — это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь
какого-тонегативного воздействия.
«Россия была, есть и будет заинтересована в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какова позиция Путина по «делу Калви».
«Второе. Президент не может комментировать дело Калви, поскольку идут следственные действия. Это не является прерогативой президента. И третье — до решения суда никто не может называть Калви виновным в тех или иных правонарушениях», — добавил Песков.
Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег