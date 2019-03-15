Песков озвучил позицию Путина по «делу Калви»

Источник: РИА Новости

Позиция президента заключается в следующем. Первое — это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента

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«Россия была, есть и будет заинтересована в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какова позиция Путина по «делу Калви».

«Второе. Президент не может комментировать дело Калви, поскольку идут следственные действия. Это не является прерогативой президента. И третье — до решения суда никто не может называть Калви виновным в тех или иных правонарушениях», — добавил Песков.