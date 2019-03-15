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13:00 (мск), источник: РИА Новости

Песков озвучил позицию Путина по «делу Калви»

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Владимира Путина по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которая, в частности, заключается в том, что это дело нельзя увязывать с инвестиционным климатом в стране.

Источник: РИА Новости
Позиция президента заключается в следующем. Первое — это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента
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«Россия была, есть и будет заинтересована в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какова позиция Путина по «делу Калви».

«Второе. Президент не может комментировать дело Калви, поскольку идут следственные действия. Это не является прерогативой президента. И третье — до решения суда никто не может называть Калви виновным в тех или иных правонарушениях», — добавил Песков.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

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