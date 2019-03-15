Чем известен Вадим Белоусов

Вадим Владимирович Белоусов родился 2 октября 1960 года в Челябинске. Окончил Челябинский политехнический институт по специальности «двигатели внутреннего сгорания» (1987).

Трудовую деятельность начал в годы учебы с должности испытателя двигателей в ГСКБ «Трансдизель» Челябинского тракторного завода. В 1986 году назначен инженером-испытателем, в 1988 году — инженером-исследователем двигателей специального назначения ГСКБ «Трансдизель».

В 1990—1991 годах перешел на работу ведущим инженером в отдел силовых установок Челябинского филиала НПТИ. На Челябинском тракторном заводе проработал 12 лет, затем пришел на ОАО «Первый хлебокомбинат».

С 1991 года работал заместителем гендиректора по коммерческим вопросам предприятия. В 1997 году вошел в состав совета директоров ОАО «Макфа». В 2004—2011 годах занимал должность генерального директора компании.

В 2010 году стал депутатом заксобрания Челябинской области. В 2011 году избран депутатом Госдумы по списку партии «Единая Россия». В 2016 году вышел из партии и в сентябре того же года баллотировался в парламент от «Справедливой России» по списку Кировской области и Удмуртской Республики. По итогам выборов получил мандат депутата после того, как от него отказался лидер списка Сергей Доронин.

19 июня 2018 года Генпрокуратура направила представление в Госдуму о лишении депутатской неприкосновенности господина Белоусова и возбуждении в отношении его уголовного дела. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере на сумму 3,2 млрд руб. 6 декабря того же года Госдума большинством голосов лишила Вадима Белоусова неприкосновенности.