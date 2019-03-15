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17:04 (мск), источник: Интерфакс

Экс-супруга Грудинина опасается, что он использует депутатский мандат во избежание раздела имущества

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Экс-супруга гендиректора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина Ирина допустила, что будет добиваться ареста имущества бывшего мужа после получения им мандата депутата Госдумы.

Источник: РИА "Новости"
В первую очередь, буду тщательнейшим образом следить за возможными попытками Грудинина избавиться от наших активов. Не исключаю, что при необходимости буду добиваться ареста имущества, долей в компаниях и счетов до окончания судебного разбирательства.

По ее мнению, получив мандат депутата Госдумы, бывший супруг попытается «получить неприкосновенность перед законом, в том числе, по вопросам, связанным с бракоразводным процессом».

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Грудинина опасается, что Грудинин попытается «переписать общее имущество на какие-то третьи лица», ссылаясь на то, что статус депутата Госдумы не позволяет ему быть совладельцем компаний, зарубежной недвижимости, иметь счета в зарубежных банках.

Она выразила удовлетворение тем, что «дело (о разделе имущества) снова отдано в суд в Видном». «Очень надеюсь на справедливость и объективность (суда)», — сказала Ирина Грудинина.

«Интерфаксу» пока не удалось получить комментарий Грудинина к заявлениям бывшей супруги.

Президиум ЦК КПРФ в минувший четверг решил передать освободившийся мандат депутата Госдумы директору совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты РФ Грудинину.

Грудинин и его супруга Ирина развелись летом прошлого года после 37 лет брака.

В сентябре 2018 года стало известно, что Видновский горсуд наложил арест на акции Совхоза им. Ленина, принадлежащие Грудинину, в рамках процесса о разделе имущества между ним и бывшей женой. Стоимость и общая сумма арестованных акций пока неизвестна. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

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