Экс-супруга Грудинина опасается, что он использует депутатский мандат во избежание раздела имущества

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь, буду тщательнейшим образом следить за возможными попытками Грудинина избавиться от наших активов. Не исключаю, что при необходимости буду добиваться ареста имущества, долей в компаниях и счетов до окончания судебного разбирательства.

По ее мнению, получив мандат депутата Госдумы, бывший супруг попытается «получить неприкосновенность перед законом, в том числе, по вопросам, связанным с бракоразводным процессом».

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Грудинина опасается, что Грудинин попытается «переписать общее имущество на какие-то третьи лица», ссылаясь на то, что статус депутата Госдумы не позволяет ему быть совладельцем компаний, зарубежной недвижимости, иметь счета в зарубежных банках.

Она выразила удовлетворение тем, что «дело (о разделе имущества) снова отдано в суд в Видном». «Очень надеюсь на справедливость и объективность (суда)», — сказала Ирина Грудинина.

«Интерфаксу» пока не удалось получить комментарий Грудинина к заявлениям бывшей супруги.

Президиум ЦК КПРФ в минувший четверг решил передать освободившийся мандат депутата Госдумы директору совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты РФ Грудинину.

Грудинин и его супруга Ирина развелись летом прошлого года после 37 лет брака.