Экс-супруга Грудинина опасается, что он использует депутатский мандат во избежание раздела имущества
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU —
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU —
В первую очередь, буду тщательнейшим образом следить за возможными попытками Грудинина избавиться от наших активов. Не исключаю, что при необходимости буду добиваться ареста имущества, долей в компаниях и счетов до окончания судебного разбирательства.
По ее мнению, получив мандат депутата Госдумы, бывший супруг попытается «получить неприкосновенность перед законом, в том числе, по вопросам, связанным с бракоразводным процессом».
Грудинина опасается, что Грудинин попытается «переписать общее имущество на
Она выразила удовлетворение тем, что «дело (о разделе имущества) снова отдано в суд в Видном». «Очень надеюсь на справедливость и объективность (суда)», — сказала Ирина Грудинина.
«Интерфаксу» пока не удалось получить комментарий Грудинина к заявлениям бывшей супруги.
Президиум ЦК КПРФ в минувший четверг решил передать освободившийся мандат депутата Госдумы директору совхоза имени Ленина,
Грудинин и его супруга Ирина развелись летом прошлого года после 37 лет брака.
В сентябре 2018 года стало известно, что Видновский горсуд наложил арест на акции Совхоза им. Ленина, принадлежащие Грудинину, в рамках процесса о разделе имущества между ним и бывшей женой. Стоимость и общая сумма арестованных акций пока неизвестна. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.