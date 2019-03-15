Депутаты Европарламента призвали ввести санкции против Рубена Варданяна
Парламентарии опубликовали письмо к главе Еврокомиссии
Парламентарии опубликовали письмо к главе Еврокомиссии
Депутаты Европарламента написали письмо главе Еврокомиссии
Авторы расследования «Прачечная Тройки» (Troika Laundromat) OCCRP утверждали, что «Тройка Диалог» создала «офшорную экосистему» из по меньшей мере 76 компаний, значительная часть которых открывала счета в банке Ukio. В 2006—2013 году, по данным OCCRP, через эти офшоры было проведено $4,6 млрд. Среди конечных получателей средств был виолончелист и друг Владимира Путина Сергей Ролдугин, а $130 млн офшоры якобы получили от компаний, фигурировавших в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 млрд рублей.
Рубен Варданян, комментируя расследование, не отрицал, что «Тройка Диалог» использовала для бизнеса иностранные компании. При этом, по его словам, «Тройка Диалог» знала своих клиентов и у него нет информации о том, что компании «Тройки Диалог» получали средства от фирм, которые упоминались в деле Магнитского, фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег «Росгосстраха». Оборот группы «Тройка Диалог» превышал 2 трлн рублей, и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании. Уже после выхода расследования сказал, что в публикациях о «Тройке» «смешалось все — вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое».
В расследовании о «Тройке» фигурировали несколько европейских банков. Дело в том, что на момент действия сети из офшорных компаний Литва еще не вошла в еврозону, и банку Ukio, где у офшорных компаний были открыты счета, требовались корреспондентские счета в европейских банках для проведения транзакций в евро. Среди банков, фигурировавших в расследовании — Raiffeisen, Rabobank, ING, ABN Amro, Deutsche Bank.