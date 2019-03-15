Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Москвичи придумали, как не платить за парковку (мэр не оценил)
Врачи нашли простой способ понизить давление
Климова, Кожевникова, Безруков: все звезды на премьере фильма
Названа главная угроза жилью россиян
Дети неразумныеВ какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
Умер бывший муж Лолиты
Ефим Шифрин: мне надо, чтобы все умерли
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы
12 интересных фактов о четвертьфинальных парах Лиги чемпионов
«Краснодару» — «пятерка». Оценки клубам за европейский сезон
Продукт, считающийся врагом здорового питания, оказался полезным
Способ оградиться от онкологии и болезней сердца
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
18:48 (мск), источник: Ведомости

США расширили санкции против России

Минфин США опубликовал расширенный список санкций в отношении россиян и российских компаний. В него вошли шесть человек и восемь предприятий. В сообщении американского ведомства уточняется, что очередные санкции против России введены из-за ситуации на Украине.

Источник: Reuters

Под ограничения попали заместитель директора погранслужбы России Геннадий Медведев, зампредседателя центризбиркома самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Найденко, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин, руководитель пограничного управления спецслужбы по Крыму Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шеин, а также и. о. председателя Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

Читайте также
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

Среди компаний, в отношении которых введены новые санкции США: приборостроительный концерн «Океанприбор», машиностроительные заводы «Фиолент» и «Звезда», производитель композитных изделий «Судокомпозит», компания «Новые проекты», имеющая лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма, застройщик «Консоль-строй», Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский завод имени А. М. Горького.

Ранее 15 марта Евросоюз также расширил санкции против России, включив в соответствующий список восемь россиян, которых считает причастными к конфликту в Керченском проливе. Под ограничительные меры попали, в частности, фигуранты нового американского списка: Станкевич, Шеин и Ромашкин. В списке санкций оказались командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников, начальник службы пункта управления ФСБ России по Крыму в Керчи Алексей Шатохин, командиры двух сторожевых кораблей — «Дон» и «Изумруд» — Алексей Саляев и Андрей Шипицын, а также командир малого противолодочного корабля «Суздалец» Сергей Щербаков.

Справка
«Санкции из ада»: что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

Следите за развитием темы Новые санкции США
 Как выглядит новый офис Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи
Правительство предложило «Победе» вместо 30 Boeing Max купить российские МС-21
Волны гнева. Россияне протестуют против китайских проектов
В России запретят продавать обувь без чипов
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера
Как конфликт на Даманском повернул историю Китая, СССР и США
Как выглядят семь самых необычных животных (фото)
Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге чемпионов
Спорт
12 интересных фактов о четвертьфинальных парах Лиги чемпионов Англичане уже в полуфинале
Hi-Tech
«Трата времени»: что не так с истребителями F-15X Они вообще кому-то нужны?
Авто
Собянин ответил хитрецам, нашедшим способ не платить за парковку Мэр Москвы прокомментировал обсуждающийся в Сети новый способ, который, по мнению некоторых водителей, помогает избежать платы за парковку
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Роды скоро: Меган Маркл ушла в декретный отпуск Западные источники сообщают, что герцогиня закончила свою работу перед родами
Леди
11 лучших вещей на весну с Aliexpress Мы изучили статистику магазина Aliesxpress, нашли лидеров покупок и, руководтствуясь своим мнением, выбрали 11 best of the best.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь