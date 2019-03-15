США расширили санкции против России

Источник: Reuters

Под ограничения попали заместитель директора погранслужбы России Геннадий Медведев, зампредседателя центризбиркома самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Найденко, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин, руководитель пограничного управления спецслужбы по Крыму Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шеин, а также и. о. председателя Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

Читайте также Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

Среди компаний, в отношении которых введены новые санкции США: приборостроительный концерн «Океанприбор», машиностроительные заводы «Фиолент» и «Звезда», производитель композитных изделий «Судокомпозит», компания «Новые проекты», имеющая лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма, застройщик «Консоль-строй», Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский завод имени А. М. Горького.