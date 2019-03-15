Дерипаска через суд потребовал отменить введенные против него санкции США

Источник: РИА Новости

В иске, поданном в пятницу в федеральный суд Вашингтона, Дерипаска заявляет, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов.

Дерипаска также заявил, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно.

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«Дерипаска, чей чистый капитал упал более чем на 7,5 миллиарда долларов, или примерно на 81%, со времени включения (в санкционный список) был безвозвратно вытеснен из своих контролирующих интересов в своих крупнейших компаниях, некоторые из которых, включая En+, он основал и развивал более 30 лет», — говорится в иске Дерипаски.