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19:59 (мск), источник: РИА Новости

Дерипаска через суд потребовал отменить введенные против него санкции США

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на министерство финансов США, добиваясь блокировки наложенных на него санкции, говорится в материалах суда.

Источник: РИА Новости

В иске, поданном в пятницу в федеральный суд Вашингтона, Дерипаска заявляет, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов.

Дерипаска также заявил, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно.
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«Дерипаска, чей чистый капитал упал более чем на 7,5 миллиарда долларов, или примерно на 81%, со времени включения (в санкционный список) был безвозвратно вытеснен из своих контролирующих интересов в своих крупнейших компаниях, некоторые из которых, включая En+, он основал и развивал более 30 лет», — говорится в иске Дерипаски.

США в апреле внесли в «черный список» (SDN-лист) российского бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго», после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

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