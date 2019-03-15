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20:31 (мск), источник: Ведомости

Канада вслед за США и ЕС ввела новые санкции против России

В списке больше 100 человек, среди них руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

Источник: AP 2019

Канада 15 марта ввела новые санкции против России, сообщило канадское министерство иностранных дел на своем сайте. В санкционный список включены 114 человек и 15 юридических лиц. Ограничения призваны стать ответом на действия России в Керченском проливе, на востоке Украины и в Крыму, следует из сообщения.

В санкционный список Канады включены, в частности, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент ВТБ Андрей Костин, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, директор Росгвардии Виктор Золотов, сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг и бывший руководитель РЖД Владимир Якунин.

Под санкции попали также компании «Сухой», «Туполев», «МиГ», «Силовые машины», «Стройгазмонтаж» и еще десять российских предприятий.

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Ранее в пятницу о новых санкционных мерах объявил Евросоюз. Брюссель включил в санкционный список восемь человек, их европейские власти считают причастными к конфликту в Керченском проливе. Вечером 15 марта санкции расширили и США. Минфин США ввел ограничения в отношении шести физических лиц и восьми предприятий. Ведомство объяснило расширение санкционного списка «неоправданной атаки на украинские суда в Керченском проливе». В оба списка попали начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин, руководитель пограничного управления спецслужбы по Крыму Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шеин. Ромашкин и Шеин присутствуют и в новом списке санкций Канады.

Санкции предполагают запрет на въезд фигурантов списков в указанные страны и блокировку их активов там.

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Инцидент в Керченском проливе с участием судов ВМС Украины произошел в конце ноября 2018 г. Тогда российские пограничники с применением силы задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, и их экипажи.

Всего были задержаны 24 человека, позже они были арестованы и переведены в московские СИЗО.

Российские власти утверждали, что украинские корабли пересекли границу России незаконно. Киев заявлял, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили. Украина считает задержанных моряков военнопленными.

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