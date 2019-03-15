Канада ввела санкции против Сечина и Золотова
Канада внесла в черный список 24 гражданина России, в том числе главу Роснефти Игоря Сечина и главу Росгвардии Виктора Золотова. Об этом 15 марта сообщается на сайте МИД Канады.
Канада внесла в черный список 24 гражданина России, в том числе главу Роснефти Игоря Сечина и главу Росгвардии Виктора Золотова. Об этом 15 марта сообщается на сайте МИД Канады.
В сообщении отмечается, что санкции ввели за агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также за «незаконную аннексию» Крыма.
Среди тех, кто попал под санкции, также есть Игорь Ротенберг, Владимир Якунин, Андрей Костин, Алексей Дюмин, Андрей Черезов, Игорь Сечин и Владимир Устинов. Кроме того, ограничения ввели в отношении 13 российских компаний, включая авиапроизводителей «Сухой», «Туполев» и «МиГ».