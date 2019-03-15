Канада ввела санкции против Сечина и Золотова

В сообщении отмечается, что санкции ввели за агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также за «незаконную аннексию» Крыма.

Среди тех, кто попал под санкции, также есть Игорь Ротенберг, Владимир Якунин, Андрей Костин, Алексей Дюмин, Андрей Черезов, Игорь Сечин и Владимир Устинов. Кроме того, ограничения ввели в отношении 13 российских компаний, включая авиапроизводителей «Сухой», «Туполев» и «МиГ».