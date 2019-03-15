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22:11 (мск), источник: РИА Новости

Климкин заявил, что на выборах президента не будет российских наблюдателей

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на президентских выборах на Украине не будет российских наблюдателей, ни долгосрочных, ни краткосрочных.

Источник: РИА Новости

БДИПЧ ОБСЕ включило 24 россиянина в список краткосрочных наблюдателей за президентскими выборами на Украине, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель бюро Томас Раймер.

«На выборах в Украине российских наблюдателей не будет. Ни долгосрочных, ни краткосрочных. Никаких», — написал глава МИД в Facebook.

При этом Климкин опубликовал отрывок из советского мультфильма «38 попугаев», где удав говорит: «ни задних, ни передних, ни средних, никаких».

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала на сегодня 742 официальных наблюдателя на выборах президента.

ЦИК регистрирует официальных наблюдателей на президентских выборах до 25 марта включительно. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

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21:27 (мск)© Ньюстюб
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