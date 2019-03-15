Климкин заявил, что на выборах президента не будет российских наблюдателей

Источник: РИА Новости

БДИПЧ ОБСЕ включило 24 россиянина в список краткосрочных наблюдателей за президентскими выборами на Украине, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель бюро Томас Раймер.

«На выборах в Украине российских наблюдателей не будет. Ни долгосрочных, ни краткосрочных. Никаких», — написал глава МИД в Facebook.

При этом Климкин опубликовал отрывок из советского мультфильма «38 попугаев», где удав говорит: «ни задних, ни передних, ни средних, никаких».

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала на сегодня 742 официальных наблюдателя на выборах президента.